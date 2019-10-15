KKNÜB’den firmalara çağrı

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği (KKNÜB), Cypfruvex’in geçen sezon Türkiye pazarına büyük miktarda narenciye ürününü sorunsuz pazarlayarak üreticiciyi rahatlattığını belirterek, bu yıl da bu büyük firmaların kaçırılmaması için harekete geçilmesini istedi.

Birlik Başkanı Turgut Akçın yaptığı açıklamada, “geçen yıl ürünleri alan firmalardan bu yıl da büyük talepler olmasına karşın, yeni yönetim kurulu ve atanan müdürler uyum içerisinde çalışamadıkları için hiçbir faaliyet yapmadıklarını, hemen harekete geçmezlerse bu firmaları kaybedeceklerini” ileri sürdü.

Cypfruvex yönetiminin üreticiye ödenecek para olduğu halde 2017-2018 sezonunda alınan ürün paralarının geriye kalan kısmını ödemediğini iddia eden Akçın, “Acaba Cypfruvex’in özelleştirilmesi ve birilerine peşkeş çekilmesi için özel misyonla mı bu yönetim atanmıştır diye bir imaj yaratılmıştır” ifadelerini kullandı.

Akçın, hükümetten üreticinin menfaatlerini göz önünde bulundurarak konuya el atmalarını, en azından geçen yıl Cypfruvex’ten narenciye ürünü alan büyük firmaları kaybetmemek için temasların sağlanmasına ön ayak olmalarını talep etiklerini kaydetti.

Akçın, Cypfruvex’in narenciye üreticisi için Toprak Ürünleri Kurumu gibi olmazsa olmazı olduğunu vurgulayarak, Cypfruvex yönetimini derhal organize olup hasat memurlarının bahçe görmeleri için araziye çıkmalarına olanak sağlamalarını ve üretici ile tüccar arasında bir denge unsuru olduklarını her zaman akıllarında bulundurmalarını beklediklerini ifade etti.

15/10/2019 15:36