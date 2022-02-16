‘KKTC 1. Aile Çalıştayı’ düzenleniyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde “KKTC 1. Aile Çalıştayı” düzenleniyor.

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16/02/2022

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‘KKTC 1. Aile Çalıştayı’ düzenleniyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde KKTC 1. Aile Çalıştayı düzenleniyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Çalıştay, 17-18 Şubat tarihlerinde düzenlenecek çalıştay, Acapulco Resort Girne’de yer alacak.

“Aile Çalıştayı”, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal Destek Komitesi ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından düzenlenecek.

Aralarında Türkiye Cumhuriyeti Aile Bakanlığı uzmanlarının da yer alacağı toplam 30 kurum, kuruluş ve ilgili bakanlıklardan yaklaşık 200 bireyin katılımıyla gerçekleşecek çalıştayda, “aile içi sıkıntılar ve boşanma nedenleri” ele alınacak.

 

 

16/02/2022 16:45
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TAGS: Cumhurbaşkanlığı, acapulco resort, KKTC 1., Aile, Çalıştayı,
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