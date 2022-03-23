KKTC, 1. Mezopotamya Fuarı’nda yer alacak

KKTC, Diyarbakır’da yarın başlayacak 1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı’nda temsil edilecek. Fuara, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katılacak.

T.C. Diyarbakır Valiliği ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, TÜRSAB ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası desteği ile TÜRSAB Fuarcılık Hizmetleri A.Ş. ve Diyarbakır Fuarcılık ve Ticaret A.Ş. tarafından düzenlenen fuar, 27 Mart’a kadar sürecek.

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve uluslararası tur operatörleri ve seyahat acentalarından üst düzey satın alıcılarının davet edildiği 1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı’nda KKTC, Lefkoşa’daki Büyük Han konsepti ile tasarlanmış 84 m2’lik stand ile yer alacak. Stantta ziyaretçilere Kıbrıs’tan götürülecek ceviz ve bergamut macunu, molehiya, pastelli, pilavuna ve zeytinli ikram edilerek, Kıbrıs Türk kültürünün lezzetleri tanıtılacak.

ATAOĞLU, AÇILIŞ KONUŞMASI YAPACAK

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, açılış konuşmasını yapacağı 1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı’na katılmak üzere, bugün Diyarbakır’a gidecek.

Ataoğlu, Diyarbakır’da bazı resmi temaslarda da bulunacak.

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23/03/2022 12:56