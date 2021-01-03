KKTC 10 aya yakın bir süredir Covid-19 ile mücadele ediyor

10 Mart 2020 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yeni tip Koronavirüs ile tanıştı. Sağlık Bakanı Ali Pilli, Almanya'dan gelen 65 yaşındaki bir kadın turistte Covid-19 tespit edildiğini duyurdu.

65 yaşındaki Alman turistle aynı uçakla adaya gelen 141 Alman vatandaşı da konakladıkları otelde karantinaya alındı. Hemen akabinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk Covid-19 tedbirleri geldi. “Maske-Mesafe-Hijyen” kelimleriyle özetlenen bir yaşam biçimi, tüm dünya ile birlikte KKTC halkının da hayatının yeni normali oldu.

Kamuda çalışanlar polis, itfaiye, sağlık, sivil havacılık, maliye dışında, 27 Mart’a kadar idari izinli sayıldı. Market, fırın, eczane ve benzin istasyonları haricinde özel sektör kapalı tutuldu.

Bu dönem, market alışverişi ve diğer zorunlu ihtiyaçların temini dışında olmadıkça sokağa çıkılmaması da alınan tedbirler arasında yer aldı. İşyerlerine girerken ateş ölçümü, dezenfektan kullanımı ve kayıt zorunluluğu başladı.

1 Nisan’a kadar, kara, hava ve deniz sınır kapılarından sadece KKTC vatandaşları ve muhaceret izinleri olanlar giriş-çıkış yapabildi. Ülkede ilk ve orta dereceli okullarda okuyan öğrenciler ve bu okullardaki öğretmenler ilk kez uzaktan eğitimle tanıştı. 2020 yılı Mart ayının sonunda kamuda idari izinlerin 10 Nisan'a kadar uzatılması kararı alındı. Okullar da 10 Nisan’a kadar kapalı kalmaya devam etti.

Aynı dönemde bir süre şehirler arası ulaşıma kısıtlama getirildi. Salgının görülmesinden 35 gün sonra sevindirici haber geldi. Yapılan testler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yeni vakaya rastlanmadığı duyuruldu.

14 Nisan 2020 tarihinde Sağlık Bakanı Ali Pilli, bir gün önce 162 test yapıldığını ve pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı. O tarihte KKTC’de Covid-19 genel durumu da değerlendiren Bakan Pilli, “Vakalarda artış yok diye rehavete kapılmayalım, kurallara uyalım” dedi.

12 Mayıs 2020’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gören hastanın iyileşmesiyle birlikte vaka ve hasta sayısı sıfırlandı.

Takvimler haziran ayını gösterdiğinde ise tüm dünyada ‘kontrollü açılma’ gündeme geldi. Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere 1 Temmuz 2020 tarihinde Covid-19 salgınının getirdiği kısıtlayıcı tedbirleri hafiletici adımlar atıldı.

Avrupa Birliği üyeleri ve Türkiye ile paralel olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bu tarihte benzer adımları hayata geçirdi.

1 Temmuz tarihinde deniz ve hava yoluyla KKTC vatandaşları haricindeki kişilerin de ülkeye giriş yapabilmelerinin önü açıldı. Aynı gün deniz yoluyla ülkeye giriş yapan bir kişide Covid-19 tespit edildi. 2 Temmuz 2020’de ülkeye girişlerde ek tedbirler uygulanmaya konuldu. Yaz ayları turizm açısından kayıp bir sezon olarak geçti.

Ülkedeki üniversiteler ise 2020-2021 Eğitim Yılı Güz Dönemi’ni uzaktan eğitimle açtı. İlk ve orta dereceli okullar da aynı şekilde başladıkları eğitime daha sonra yüzyüze şekilde devam etti. Bu dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti önce Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesindeki Pandemi Merkezi’ne, daha sonra da Pandemi ile mücadele de kullanılacak Acil Durum Hastanesi’ne kavuştu.

Covid-19 ile mücadele kararlılıkla sürerken, aşı müjdesi de geldi. Başbakan Ersan Saner’in Türkiye’ye yaptığı ilk resmi ziyarette, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Covid-19’a karşı kullanılacak 500 bin doz aşı gönderilmesi karara bağlandı.

Ülkede 2020 yılının son ayında Covid-19 ile mücadelede yeniden alarm verildi. 17 Aralık 2020 tarihinde bir günde yapılan testler sonucu toplam 43 vaka saptandı. Covid-19’un yayılmasının önüne geçmek için ek tedbirler ve kısıtlamalar yeniden yürürlüğe girdi.

10 Mart 2020 tarihinden 2 Ocak 2021 tarihine kadar geçen sürede toplam 332 bin 54 Covid-19 testi yapıldı. Testler sonucu toplam Bin 606 Covid-19 vakası saptandı. KKTC’de bugüne kadar iyileşip taburcu edilen vaka sayısı Bin 384 oldu.

Ülkede Koronavirüs vakalarının görülmeye başlanmasından bu yana ise 7 kişi virüse bağlı olarak hayatını kaybetti.

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03/01/2021 21:06