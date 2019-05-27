KKTC 2. Ambulans Rallisi DAÜ’de Gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Türkiye Acil Tıp Derneği tarafından “KKTC 2. Ambulans Rallisi bugün saat 09:00’da DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde KKTC 2. Ambulans Ralisi gerçekleşti.

Ralli denince akıllara hemen off-road yollarda araçlarla hızlı yarışan ekipler gelse de, ambulans rallisinde paramediklerin bilgi ve müdahale becerilerini yarıştırıyor. Bu yarışmada ekipler kampüs içerisinde belirli noktalara yerleştirilmiş istasyonlara yaya olarak gidecek ve senaryolarla belirlenmiş vakalara yönelik müdahalelerde bulundular. DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi 2. KKTC Ambulans Rallisi ve Ünirallisi’nde verilen görevleri hızlı yapmak değil, hatasız yapmayı amaçlıyor.

28 Mayıs 2019, Salı günü saat 09:00’da ise, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirilecek olan sempozyuma Paramedik Derneği ve Kıbrıs Türk Paramedikler katkı koyuyor.

Acil sağlık hizmetleri içerisinde bir ekip ruhu ile beraber çalışan acil sağlık personelini bilimsel konuların konuşulduğu ve ortak güncel sorunların tartışıldığı sempozyum, üç gün sürecek. (MHA)