KKTC 2022 Milletvekilliği Erken Genel Seçimi sonuçları açıklanıyor
24/01/2022
KKTC’de bugün yapılan ve 763 sandıkta oy kullanılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin kesin olmayan sonuçlarında 650 sandık açıldı.
Yüksek Seçim Kurulu’nun sonuçları duyurduğu internet sitesindeki sonuçlara göre Meclis’e 5 parti girmeye hak kazanıyor.
UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3 ve YDP de 2 milletvekili çıkarıyor.
650 sandığa göre sonuçlar şöyle:
Açılan sandık sayısı: 650
Oy Kullanan Seçmen: 98 bin 623
KKTC Geneli Geçerli Oy: 4 milyon 144 bin 911
Oyların partilere göre dağılımı:
Ulusal Birlik Partisi (UBP): % 39.75
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP): %31.58
Demokrat Parti (DP): % 7.59
Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP): % 1.54
Bağımsızlık Yolu (BY): % 1.92
Yeniden Doğuş Partisi (YDP): % 6.64
Halkın Partisi (HP): % 6.60
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP): % 4.36