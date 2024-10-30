KKTC “2024 Memoriad 9. Türkiye Mental Aritmetik Şampiyonasında” şampiyon oldu

KKTC Mega Mental Aritmetik takımı, 9. Türkiye Mental Aritmetik Şampiyonasında (2024 Türkiye Beyin Olimpiyatları ) Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

KKTC Mega Mental Aritmetik takımından verilen bilgiye göre, en son 2019 yılında düzenlenen ve pandemi sürecinden dolayı yapılamayan yarışmalar bu yıl yeniden başlatıldı.

Yarışmaya, 5 farklı yaş gurubunda katılan KKTC takımı 6 şampiyonluk kupası elde etti.

7 yaş yarışmacısı Cesur Korkmaz, kendi yaş grubunda Türkiye şampiyonu, 10 yaş grubunda Nil Yousefinasab yine kendi yaş grubunda Türkiye şampiyonu, 11 yaşta ise Zalihe Sayın yine grubunda Türkiye şampiyonluğu alırken, Mehmet Sayın 12 yaş gurubunda Türkiye ikincisi oldu. Takımın en deneyimli yarışmacısı olan Alisa Türel ise 13 yaş Türkiye şampiyonluğu yanı sıra genel klasmanda da Türkiye şampiyonu olarak çifte kupa kazandı ve takım 6 kupa ile yurda döndü.

Çocukların eğitimcisi ve Kıbrıs temsilcisi Belgün Belevi, şampiyonada Türkiye şampiyonu olan KKTC takımının eğitimcisi olarak onur belgesi aldı.