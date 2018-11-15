KKTC 35 yaşında…

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bugün ilk tören Lefkoşa'daki Türk Şehitleri Abidesi önünde düzenlendi.

Törende, Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin, KTBK adına Piyade Albay Şükrü Güzel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi Piyade Albay İbrahim Dağman, Lefkoşa Türk Belediyesi temsilcisi Asbaşkan Akın Aktunç, siyasi parti temsilcileri, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Erenköy Mücahitler Derneği, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, Güvenlik Kuvvetleri Emekli Astsubaylar Derneği, Emekli Mücahitler Derneği, Emekli Polisler Derneği, Sönmezliler Ocağı, diğer kurum ve kuruluşlar anıta çelenk koydu.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Tören, anıt özel defterinin imzalanmasının ardından sona erdi.

Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin anıt özel defterine şunları yazdı:

“Aziz şehitlerimiz,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 35. Kuruluş yıldönümünde 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı vesilesi ile huzurunuzda bulunuyoruz.

Vatan sevgisi en yüce ve en asil sevgilerden biridir. Gerektiğinde vatan için savaşmakta vatan sevgisinin bir tezahürüdür. Üzerinde yaşadığımız ve kutsal saydığımız bu vatan sadece basit bir toprak parçası değildir. Bu vatanın her karışında ayrı bir kahramanlık öyküsü yatmaktadır. Sizler vatan uğrunda kanlarınızla destan yazarak, bugün 35. Yılını kutladığımız cumhuriyetimizi bizlere armağan ettiniz. Bizler de vatanını seven Türk milleti olarak bu kutsal emaneti ilelebet yaşatmak için mücadele örneğini sizlerden alarak tüm gücümüzle çalışmaktayız.

Aziz hatıranız önünde söz veriyoruz ki; barış huzur bağımsızlık ve özgürlük uğrunda emsalsiz bir mücadele göstererek bizlere armağan ettiğiniz bu kutsal vatan sonsuza kadar payidar kalacaktır.

Ruhlarınız şad olsun.”

KTBK Temsilcisi Piyade Albay Şükrü Güzel de şunları kaydetti:

“Vatan bayrak ve bağımsızlık uğruna canlarını feda ederek şehadet mertebesine ulaşan Kıbrıs Türk halkının kahraman evlatları siz aziz şehitlerimiz;

Kıbrıs Türkünün yıllarca maruz kaldığı haksızlık ve zulümden kurtulması bir devlet bir bayrak altında bir vatan sahibi olması uğruna Mehmetçik ve Mücahit olarak olağanüstü bir destan yazarak tüm dünyaya Türk milletinin üstün cesaretini bağımsızlık aşkını ve tükenmez azmini gösterdiniz.

Yüce Türk Milleti adına Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri mensubu olarak bizler haklı ve onurlu mücadelemiz sonucu kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kanımızın son damlasına kadar korumak ve yaşatmak azim ve kararlılığı ile gerektiğinde canımızı seve seve feda etmeye hazırız.

Tek yürek halinde mücadele eden başta ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz.

Ruhunuz şad olsun.”

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Temsilcisi Piyade Albay İbrahim Dağman da şu duygularını kaleme aldı:

“Kıbrıs Türk halkının kahraman evlatları aziz şehitlerimiz,

Kıbrıs Türkünün uğradığı zulme ve haksızlığa karşı emsali görülmemiş bir mücadele ile insanca yaşamak için vatan bayrak ve bağımsızlık uğruna canlarınızı feda ederek şehadet mertebesine ulaştınız.

Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığını birlik ve beraberliğini her şeyin üzerinde tutan bu uğurda ödediği bedellerle destanlar yazan sizler, bu milletin bayrağında ebediyen yaşamaya ve gösterdiğiniz azim feragat cesaret ve kahramanlıklarla bizlere ilham kaynağı olmaya devam edeceksiniz.

Kuruluşunun 35. Yılını kutladığımız bu özel günde bu mücadele için canlarını seve seve veren sizleri şükran ve rahmetle anarken, yüce hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz.

Ruhlarınız şad olsun.”