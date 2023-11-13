'KKTC 40. Yıl Marşı' ilk kez Çarşamba akşamı Cumhuriyet Resepsiyonunda kamuoyuna sunulacak

“KKTC 40. Yıl Marşı”, Cumhurbaşkanlığında saat 19.00'da başlayacak resepsiyonda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu tarafından seslendirilecek.

Marş, “KKTC 40. Yıl Marşı Şiir Yarışması”nda seçilen Mehmet Külçer’in “KKTC 40. Yıl Marşı" isimli şiirin Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu'ndan Binbaşı Murat Menket tarafından bestelenmesiyle yaratıldı.

Kültür Dairesi'nden verilen bilgiye göre, marşın sözlerini, 1983 yılında Gazimağusa’da doğan ve 2001 yılında Milli Savunma Üniversitesi Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu’ndan mezun olan Mehmet Külçer’e ait. Marşı, 1988 yılında Lefkoşa’da doğan ve 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği bölümünden mezun olan Murat Menket besteledi.