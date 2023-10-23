Cumhurbaşkanlığı ile Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın işbirliğinde, Kültür Dairesi organizasyonu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 40. yılına ithafen “KKTC 40. Yıl Marşı Şiir Yarışması” düzenleniyor.

Ulusal düzeyde yapılacak yarışmaya, 6 Kasım tarihine kadar, 18 yaşını dolduran KKTC vatandaşları başvurabilecek. Seçici kurul üyeleri, ilgili kurumların yöneticileri ile anılan kişilerin birinci derece akrabaları dışındaki KKTC vatandaşları yarışmaya, en fazla 3 eserle katılabilecek.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, “KKTC 40. Yıl Marşı Şiir Yarışması”, KKTC’nin kuruluşunun 40. yılını kutlamak için bestelenmesi hedeflenen bir 40. Yıl Marşı’nın oluşturulması kapsamındaki ilk adım olarak planlandı.

“KKTC 40. Yıl Marşı Şiir Yarışması”’nın amacı, KKTC’nin kuruluşunun 40. yılını kutlayan, Kıbrıs Türkü’nün toplumsal birlik ve beraberliğini tesis eden ulusal ve milli değerleri ifade eden, Kıbrıs Türk halkının geçmişte olduğu gibi gelecekte de tek yürek halinde birlikte hareket ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni çağdaş ve refah bir gelişmişlik düzeyine taşıyacağına inanç belirtip okuyanlarda bu umut ve çoşkuyu uyandıran, marş olarak bestelenmeye uygun bir eser yaratılmasını sağlamak olarak açıklandı.

Kültür Dairesi’nin yarışma hakkında basına gönderdiği bildiride, yarışmanın detaylı şartnamesinin Kültür Dairesi’nden alınabileceği ve Kültür Dairesi’nin e-posta adresi [email protected] adresine e-posta gönderilerek şartnamenin talep edilebileceği belirtildi.

Açıklamada, yarışmaya katılacak eserler için son başvuru tarihinin 6 Kasım Pazartesi günü olarak belirlendiği ve güftelerin saat 15.00’e kadar Kültür Dairesi’ne teslim edilmesi gerektiği vurgulandı.

Seçici Kurul üyeliklerini Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Temsilcisi Besteci Orkestra Şefi Ali Hoca, Cumhurbaşkanlığı Temsilcisi Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort, Yazar İsmail Bozkurt, Şair ve Yazar Mehmet Kansu, Akademisyen Yazar Mihrican Aylanç, Müzisyen Muharrem Özdemir, Orkestra Şefi Murat Menket, Kültür Dairesi Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü Değerlendirme Komisyonu Üyesi ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Koordinatörü Müzisyen Mustafa Kofalı, Yazar Nazım Beratlı, Müzisyen Rüya Taner, Kültür Dairesi Müdürü Şair Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu ve Kültür Dairesi Sanatçısı Tuncay Langal’ın yapacağı yarışmada, ödül almaya değer bulunacak eser, 7 Kasım Salı günü Seçici Kurulun gerçekleştirileceği değerlendirme toplantısı sonucunda kamuoyu ile paylaşılacak.

Yarışma hakkında basına gönderilen yazılı açıklamada, yarışmanın gerçekleştirilmesine imkan verecek sayıda başvurunun yapılmaması ve Seçici Kurulun “KKTC 40. Yıl Marşı” olarak bestelenmeye değer bir eser bulamaması halinde, yarışmanın ertelenerek yineleneceği bildirildi.