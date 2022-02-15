KKTC açıklarında balıkçı teknesinde 334 düzensiz göçmen

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, KKTC açıklarında durdurduğu teknede 334 düzensiz göçmen tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den kalkan ve Akdeniz bölgesinde devriye görevi icra eden Sahil Güvenlik uçağı, KKTC açıklarındaki uluslararası sularda düzensiz göçmen taşındığını fark etti.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince başlatılan çalışmada, "Hacı Kaptan" adlı balıkçı teknesi takibe alındı.

Teknede, yabancı uyruklu 334 düzensiz göçmen tespit edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince Mersin'in Bozyazı ilçesine götürülen göçmenlerin işlemleri devam ediyor.

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15/02/2022 13:57