HABER KIBRIS

KKTC açıklarında batan göçmen teknesiyle ilgili yeni gelişme

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26/09/2018

KKTC açıklarında batan göçmen teknesiyle ilgili yeni gelişme

KKTC açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 19 kişinin ölmesi ve 15 kişinin kaybolmasıyla ilgili Mersin İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 18 Temmuz'da Silifke ilçesi Taşucu-Kıbrıs açıklarında 19 kişinin öldüğü, 15 kişinin denizde kaybolduğu ve 102 düzensiz göçmenin de sağ kurtulduğu "göçmen kaçakçılığıyla" ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma yapıldı.

Jandarma ekiplerince, 18-19 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, "göçmen kaçakçılığını" organize ettiği iddiasıyla ikisi Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece "kasten öldürme", "insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı" suçlarından tutuklandı.

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TAGS: haber, kıbrıs
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