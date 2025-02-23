KKTC ADAKDER Paşaköy'de kan bağışı kampanyası düzenledi

KKTC Adanalılar Dayanışma, Aktivite ve Kültür Derneği (ADAKDER) ile Kıbrıs Türk Kızılayı iş birliğinde Paşaköy’de kan bağışı kampanyası düzenlendi.

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23/02/2025

KKTC ADAKDER Paşaköy'de kan bağışı kampanyası düzenledi

KKTC Adanalılar Dayanışma, Aktivite ve Kültür Derneği (ADAKDER) ile Kıbrıs Türk Kızılayı iş birliğinde Paşaköy’de kan bağışı kampanyası düzenlendi.

ADAKDER’den yapılan açıklamada, kan bağışı kampanyası dün Paşaköy'de "Kan bağışı, hayat kurtarır" sloganıyla gerçekleştirildi. 

ADAKDER Başkanı Mehmet Aktaş, dernek olarak amaçlarının, toplumda “Kan verme” konusunda duyarlılık yaratmak ve kan bankasına destek olmak olduğunu söyledi.

Ülkede kana duyulan ihtiyacın her geçen gün arttığını belirten Aktaş, bu konuda vatandaşların daha duyarlı davranarak, sağlıkları elverdiği sürece kan bağışında bulunmasını istedi. 

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TAGS: KKTC ADAKDER Paşaköy’de kan bağışı kampanyası düzenledi
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