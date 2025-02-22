KKTC ADAKDER’den kan bağışı kampanyası

KKTC Adanalılar Dayanışma, Aktivite ve Kültür Derneği (ADAKDER) ve Kıbrıs Türk Kızılayı iş birliğinde, Paşaköy'deki Mesarya Spor Kulübü yanında bugün (22 Şubat 2025) 11.00-17.00 saatleri arasında "Kan bağışı, hayat kurtarır" sloganıyla bir kan bağışı kampanyası düzenlendi. Soğuk havaya rağmen bölge halkının gösterdiği ilgi ve duyarlılık büyük takdir topladı.

BAŞKAN AKTAŞ: "KAN BAĞIŞI KONUSUNDA DUYARLILIK YARATMAK İSTİYORUZ"

ADAKDER Başkanı Mehmet Aktaş, yaptığı açıklamada kan ihtiyacının her geçen gün arttığını vurgulayarak, sağlık durumu uygun olan herkesin düzenli olarak kan bağışında bulunmasının önemine dikkat çekti. Toplumdaki her bireyin bir gün kan ihtiyacı duyabileceğini belirten Aktaş, bu kampanyanın hem farkındalık yaratmak hem de kan bankasına destek olmak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Başkan Aktaş, organizasyona destek veren Kıbrıs Türk Kızılayı yetkililerine, sağlık çalışanlarına ve kan bağışında bulunan tüm gönüllülere teşekkür etti.