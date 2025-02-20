KKTC Adanalılar Derneği’nden Kan Bağışı Kampanyası

KKTC Adanalılar Dayanışma, Aktivite ve Kültür Derneği, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Kıbrıs Türk Kızılayı iş birliğiyle kan bağışı kampanyası düzenliyor. "Kan Bağışı, Hayat Kurtarır" sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlik, 22 Şubat 2025 tarihinde Mesarya Spor Kulübü-Paşaköy’de düzenlenecek. Kampanya, 11.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek ve tüm halkın katılımına açık olacak.

Kan Bağışı İçin Şartlar:

18-65 yaş arası sağlıklı bireyler kan bağışında bulunabilir.

Erkekler 3 ayda bir, kadınlar 4 ayda bir kan verebilir.

50 kg üstü olmak gereklidir.

Bağış öncesi 18-20 saat alkol alınmaması tavsiye edilir.

Bağış öncesi tok olunmalıdır.

Kullanılan ilaçlar kan alma personeline bildirilmelidir.

Kızılay personeli tarafından hemoglobin ve tansiyon ölçümü yapılacaktır.

Gün içinde bol sıvı tüketilmesi önerilir.

Bağış sonrası günlük hayata devam edilebilir.

Kan bağışı yapmak isteyenler, belirtilen tarih ve saatlerde Mesarya Spor Kulübü-Paşaköy’e gelerek hayat kurtarmak için destek verebilir.