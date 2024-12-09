KKTC Adıyaman Semsür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı

KKTC Adıyaman Semsür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin 1. Olağan Genel Kurulu dün Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da bulunan Dernek Genel Merkez binasında yapıldı. Dernek başkanlığına Mehmet Kuşçu seçildi.

Dernek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan toplantıda divan başkanlığına Rabia Özcömert, divan sekreterliklerine ise Harun Demir ve Sebahattin Kurt getirildi.

Divan başkanı Rabia Özcömert kısa bir konuşma yaptıktan sonra gündemin diğer maddelerine geçilerek seçimler gerçekleştirildi.

Seçimlerde yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu asil ve yedek üyeleri belirlendi.

Dernek başkanlığına Mehmet Kuşçu’nun getirildiği yönetim kurulu şu şekilde oluştu:

“Asbaşkan Bekir Bayburt, Genel Sekreter Reşat Göksu, Sayman Yunus Turhan, Faal Üyeler Avukat Ömer Efe Tekin ve Abdülhamit Bozkurt, yedek üyeler ise Hüseyin Polat, Nusret Gürbüz, Hüseyin Çetin, Gamber Polat, Mehmet Gürbüz.”

Genel kurulda denetleme ve disiplin kurulları için de seçim yapıldı.

Başkanlığa seçilen Mehmet Kuşçu'nun teşekkür konuşmasından sonra genel kurul dilek ve temenniler ile sona erdi.