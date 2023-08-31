KKTC Alevi Kültür Merkezi eğitim sistemi ve ders kitapları konusunda açıklama yaptı

KKTC Alevi Kültür Merkezi, ders kitapları konusunda son günlerde yaşanan tartışmalarla ilgili açıklama yaparak, laik – demokratik bir eğitim sistemi için mücadelelerinin süreceğini belirtti.

Merkezden yapılan açıklamada, “Alevi Kültür Merkezi olarak, çocuklarımızın bilimle, sporla ve sanatla uğraşacağı laik - demokratik bir eğitim sistemine geçilmesi için mücadelemiz sürecektir. Şu günlerde ülkemizde süren din dersi kitapları tartışmasında ailelerin-öğrencilerin ve de öğretmenlerimizin yanındayız” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, her alanda olduğu gibi eğitimde de muhafazakarlaştırma politikalarına karşı olduklarına değinilerek, okullarda verilen din dersinin nesnel, çoğulcu ve eleştirel olmadığı, farklı dinler ya da inanışlara ilişkin yeterli bilgi içermediği ve bu nedenle zorunlu tutulamayacağı, “insan haklarına ve demokrasiye aykırı olduğu” savunuldu.

Açıklamada, “Devlet, yurttaşlarının neye inanacağına, neye inanmayacağına ve nasıl inanacağına karar veremez. Bu konu tamamen bireye ait, bireysel özgürlük alanıdır. Devletin müdahale alanının dışındadır. Devlet, başka alanlarda olduğu gibi, din, inanç ve kültür alanlarında da toplumun dinamiklerine saygı göstermelidir. Dayatmada bulunmamalı; ayrımcılık yapmamalıdır. Kimin neye inanacağına bireyler kendileri karar vermelidir” ifadeleri kullanıldı.