KKTC Alevi Kültür Merkezi Girne Şubesi üyeleri Şenkul'u ziyaret etti

KKTC Alevi Kültür Merkezi Girne Şubesi üyeleri, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’u ziyaret ederek başkan seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre ziyarette, Girne için atılacak adımlar konuşuldu.

Şenkul, daha yaşanılabilir bir Girne yaratmaya yönelik kısa ve uzun vadeli planlarını aktardı; KKTC Alevi Kültür Merkezi Girne Şubesi üyeleri de yeni Girne Belediyesi yönetiminden beklentilerini ortaya koydu.

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12/01/2023 14:16