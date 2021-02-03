KKTC Alevi Kültür Merkezi Zorunlu İhtiyaçlar Dışında Evden Çıkmama, Misafir Kabul Etmeme Çağrısında Bulundu

ads ads ads ads
03/02/2021

ads
KKTC Alevi Kültür Merkezi Zorunlu İhtiyaçlar Dışında Evden Çıkmama, Misafir Kabul Etmeme Çağrısında Bulundu

KKTC Alevi Kültür Merkezi, zorunlu ihtiyaçlar dışında evden çıkmama, misafir kabul etmeme çağrısında bulundu ve “Kendimizi ve sevdiklerimizi korumak en büyük sorumluluğumuzdur” dedi.

Alevi Kültür Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, salgın başladığında gösterilen duyarlılığın artık gösterilmediği kaydedildi, sokağa çıkma yasağına birçok kişinin uymadığı ifade edildi ve evde kalma yönünde fedakarlık gösterilmedi takdirde daha çok çaresizlikle karşılaşılacağı uyarısında bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sevdiklerimizle rahatlıkla sarılabileceğimiz, huzurla dolaşabileceğimiz günler için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Özellikle evimizde veya etrafımızla olan büyüklerimizin aşı olmasını sağlamak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bulunduğunuz bölgedeki  sağlık kuruluşları ile bağlantıya girmek ve en kısa zamanda onların aşılarını tamamlamak en insani görevimizdir. Bu konuda gerek aile büyükleri gerekse etrafınızda buna ihtiyaç duyan canlarımız için bunu yapmak vicdani sorumluluğumuz olmalıdır”.

03/02/2021 11:37
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: KKTC Alevi Kültür Merkez’
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.