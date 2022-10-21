KKTC Ankara Büyükelçisi Korukoğlu, Tanzanya ve Somali Büyükelçilerini ziyaret etti

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21/10/2022

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KKTC Ankara Büyükelçisi Korukoğlu, Tanzanya ve Somali Büyükelçilerini ziyaret etti

 KKTC Ankara Büyükelçisi İzzet Korukoğlu, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi ve Somali Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi’ni ziyaret etti.

KKTC Ankara Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Büyükelçi İsmet Korukoğlu’nun, dün, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yacoub Mohamed’e ziyarette bulunduğu belirtildi.

Büyükelçi Korukoğlu, önceki gün de, Somali Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jama Abdullahi Mohamed’e ziyarette bulundu.

21/10/2022 16:31
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TAGS: Korukoğlu, Tanzanya, Somali
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