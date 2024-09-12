KKTC Araba Alım Satım İşlemleri

Kuzey Kıbrıs’ta araç alım satım işlemleri için özellikle Türkiye’den gelen şahıslar için oldukça karışık olabilir. Bu yazımızda detaylı şekilde KKTC’de araç satın almak için tüm bilgilere değineceğiz.

Kıbrıs’ta Araba Satın almadan önce

Öncelikle Kıbrıs’ta istediğiniz aracı ararken, mutlaka güvenilir sitelerde bulunan araçları hedefleyin. Aracın detaylı fotoğraflarının olduğu, tüm geçmişinin detaylı şekilde bahsedildiği ve mutlaka fiyatının olduğu ilanları bulun. Facebook ilanlarına özellikle dikkat edin. İnternet sitelerinde gezerken mutlaka güvenilir sitelerde ilanlara bakın. KKTC Araba ilanlarına bakarken mutlaka telefon numarasının olmasına ve resimlerde aracın plakasının açık bir şekilde gözüktüğünden emin olun.

Arabayı incelerken dikkat edilmesi gerekenler

İlanı bulduktan sonra yapmanız gereken aracı detaylı şekilde incelemek. Kıbrıs doğası gereği sıcak bir ülke olduğu için, özellikle yaz aylarında 10-15 yaşından büyük araçların hararet yapma olasılığı çok daha yüksektir. Bu yüzden alacağınız arabayı mutlaka iyi bir makiniste (araç motor ustasına) göstermelisiniz. Makinist aracın tüm motor aksamlarını detaylı şekilde incelemeli. Bunun için ustaya para vermekten çekinmeyin. Götürebiliyorsanız aracı tanıdığınız ve güvendiğiniz bir makiniste, hatta bir oto ekspertiz firmasına götürün.

Araç Devir İşlemleri

Alacağınız otomobile karar verdikten sonra gideceğiniz ilk durak muhtarlık. Burada araç devir işlemleri için devir formu hazırlatılır. Gerekli pullar bu forma eklenir. Muhtarlık tarafından aracın satıldığı tescillenir. Bu tescilden sonra aracın sahibine parayı göndermenizde bir sıkıntı yoktur. Araç sizin olmuştur, fakat vergi dairesine gidip devir işlemleri için bir ücret yatırmanız gerekir. Ayrıca aracın ruhsatına isminiz burada işlenir. Satıcının muhtarlıktan sonra devir işlemi için vergi dairesine gelmesine gerek yoktur. Elinizdeki devir formu ile vergi dairesine gidebilirsiniz.

Dikkat edilmesi gereken evraklar

Aracı muhtarlıktan devir almadan önce mutlaka dikkat etmeniz gereken şeyler vardır. Bunlar;

Seyrüsefer:

Aracın yıllık vergisidir. İstenirse 6 aylık olarak da ödenebilir. Devir almadan önce mutlaka bu verginin ödendiğine ve sizin için bir sonraki verginin geliş tarihine dikkat etmeniz gerekir. Türkiye’de bu vergi MTV ile aynıdır.

Muayene:

Araç muayeneleri Kuzey Kıbrıs’ta 3 senede bir yapılır. Bu muayene süresinin geçmediğine ve bir sonraki muayenenin geliş tarihine dikkat etmeniz gerekir.

Araç Koçanı:

Mutlaka sizden önce aracın hangi firmalarda & şahıslarda olduğunu kontrol edin. Koçan yeniyse ve önceki geçmişinde ne olduğu bilinmiyorsa, bu bir şüphe uyandırabilir. Özellikle geçmişinde kiralık olarak kullanılmayan araç almak için bunu kontrol edebilirsiniz.

Zorunlu trafik sigortası:

Bu sigorta bilinenin aksine kişiye özel yapılır. Yani siz aracı devir aldığınızda bu sigortayı kendi üzerinize almanız gerekir. Fakat aracın sahibi ve sigorta şirketine bağlı olarak bu sigorta devredilmeyebilir. Bu yüzden mutlaka sigortanın devredilebileceğini ve süresini göz önünde bulundurun.

Araç Satın Alım İşlemini Tamamlama

Aracınızı satın aldıktan sonra, vergi dairesinden verginizi ödediğinizde araç sizin olur. Muhtarlıktan aldığınız kağıdın 1 haftalık süresi vardır. Bu süre içinde polis sizi araç ile durdurursa, devir formunu gösterebilirsiniz. Devir formunun başına bir iş gelmemesi için, mutlaka en kısa sürede vergi dairesine giderek araç koçanına kendi isminizi yazdırmanız gerekir. Araba alırken mutlaka baktığınız ilanların doğru olduğuna ve güvenilir sitelerden ilan baktığınıza emin olun. Örneğin KKTC Araba sayfasından ilanlara bakarak telefon numaralarına ulaşabilirsiniz. Devir işlemlerinde dikkat edilmesi gerekenler bu kadar. Aracınızın keyfini çıkartabilirsiniz.