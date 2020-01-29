KKTC Atıcılık Federasyonu Yetenek Keşfi İçin Toplanıyor

KKTC Atıcılık Federasyonu üye Birliği, Atıcılık İhtisas Birliği ile Okçuluk Federasyonu 02 Şubat Pazar günü Taşkent Atış Alanında ortak faaliyet düzenliyor. Faaliyet Atıcılık ve Okçuluk tanıtımı amacıyla yetenek keşfi ve kitle sporu çerçevesinde organize edilmiştir. Faaliyette profesyonel eğitmenler nezaretinde atış alanında hazır bulundurulacak Havalı ve Ateşli küçük çap tüfeklerle atışlar yapılacak ve okçuluk disiplinleri gerçekleştirilecektir. Havalı ve Ateşli Tüfeklerle 25-50-75-100 metre mesafede kart ve metal hedeflere masa üstü destekli keskin nişancı atışları yapılacaktır. Katılım hakkında geniş bilgi atıcılık için 05428853227 ve okçuluk için 05428602020 numaralı telefonlardan edinilebilir.

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29/01/2020 13:57