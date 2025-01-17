KKTC Atletizm Federasyonu kafilesi, İstanbul’da Türkiye U20 Salon Şampiyonası’na katılıyor

KKTC Atletizm Federasyonu kafilesi, İstanbul’da Türkiye U20 Salon Şampiyonası’na katılım gösteriyor. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ataköy Atletizm Salonu’nda yer alacak organizasyon Cüneyt Koryürek U20 Türkiye Salon Şampiyonası & Balkan U20 Salon Şampiyonası Milli Takım Seçmesi olarak düzenlendi.

18-19 Ocak tarihlerinde yapılacak olan şampiyonada altı atlet başarılı sonuçlar elde edebilmek için mücadele edecek.

Atletlerimizden Turgut Çelikoğlu 60 metre branşında, Kazım Rüstem Gül yüksek atlama branşında, Mert Tut 60 ve 200 metre branşlarında, Arda Yurttaş 400 ve 200 metre branşlarında, Ecem Nehir Çelik uzun atlama branşında ve Ada Kafa 400 ile 800 metre branşlarında madalya kovalayacak.

Kafilede antrenör olarak Reşat Oğuz, Hasan Maydon ve Tuncay İbrahimzade yer alıyor.