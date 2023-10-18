KKTC Avcılık Federasyonu, 29 Ekim'de Büyük Avın Açılmasına İlişkin Gelişmelere Dair Açıklama Yaptı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (K.K.T.C) Avcılık Federasyonu, kamuoyuna ve avcı topluluğuna önemli bir duyuru yaparak, 29 Ekim tarihinde düzenlenecek Büyük Av'ın açılışını etkilemeye yönelik bazı çabaların olduğuna dair bilgi verdi.

Federasyon, hükümete baskı yaparak Büyük Av'ın 29 Ekim'de açılmaması için değişiklik talebinde bulunan bir grup kişinin varlığından bahsetti. Bu grup, Türkiye'den gelen heyetin güvenliğini gerekçe göstererek bu kararın alınmasını istiyor.

Ayrıca, federasyon geçmiş yıllarda da benzer şekilde avcılığı kapatmaya yönelik girişimlerin olduğunu hatırlattı. Offroad rallisi, Geçitköy Su Projesi açılışı gibi nedenlerle avcılığın kapatılmaya çalışıldığını belirtti.

K.K.T.C Avcılık Federasyonu, bu tür keyfi kararların ve uygulamaların avcıların ve kulüplerin iradesini yok sayamayacağını vurguladı. Ayrıca, tüm avcılar ve kulüplerin bu konuda birlikte olduğunu ve gerekirse sert eylemlere hazır olduklarını ifade etti.

29 Ekim'deki Büyük Av açılışıyla ilgili gelişmeler yakından takip edilecek gibi görünüyor.