KKTC Avcılık Federasyonu: Avın iptali ile ilgili bir durum yok

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09/11/2024

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KKTC Avcılık Federasyonu: Avın iptali ile ilgili bir durum yok

KKTC Avcılık Federasyonu, yarınki av ile ilgili hava koşulları sebebiyle iptal edilme durumunun olmadığını belirtti.

Federasyondan yapılan açıklamada avcıların dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

Yapılan açıklama şöyle:  

Değerli Avcılık Camiası. Gelen Birçok sorudan dolayı, bu bildirimi Yapma Durumunda Kaldık. Yarınki Hava şartlarından dolayı avın iptali ile ilgili bir durum yoktur. Avcılarımızdan ricamız özellikle dağlık ve yüksek kesimlerde avlanacak olanlar ava gidecekleri bölgedeki hava şartlarını kontrol ederek dağlık bölgelere giriş ve çıkışlarını can ve mal güvenlikleri için hava şartlarına göre yapsınlar. Herkese Kazasız Belasız Bir Av Günü Dileriz.

09/11/2024 20:42
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TAGS: KKTC Avcılık Federasyonu: Avın iptali ile ilgili bir durum yok
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