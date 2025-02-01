KKTC Avcılık Federasyonu’ndan Köpek Gezdirme Bölgeleri İçin Önemli Duyuru

KKTC Avcılık Federasyonu, köpek gezdirme bölgeleri hakkında önemli bir duyuru yaptı. Federasyon, kapalı av mevsiminde köpek gezdirme alanlarının dijital haritada teknik aksaklık nedeniyle geçici olarak görünmediğini bildirdi.

KKTC Avcılık Federasyonu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

KKTC Avcılık Federasyonu olarak, her yıl dijital harita ile yayınladığımız kapalı av mevsiminde köpek gezdirme alanları teknik bir aksaklıktan dolayı şu an dijital olarak görüntülenememektedir. Önümüzdeki hafta içinde dijital haritayı kullanıma sürmek için çalışmakta olduğumuzu bildiririz.

Bu süreçte avcı dostlarımızın kurallara uygun hareket etmeleri ve yanlış bölgelerde köpek gezdirerek cezai yaptırımlarla karşılaşmamaları için köpek gezdirme bölgelerini yazılı olarak paylaşmaktayız.

Köpek gezdirmeye açık olan bölgeler:

• Kayalar: 48 No’lu av bölgesi içinde, Batı Deniz Sitesi kavşağından başlayarak stabilize toprak yolu takip eden ve Kormacit Feneri’ne kadar uzanan, denize paralel bölge.

• Haspolat: Haspolat-Hamitköy yolu üzerindeki toprak yol kavşağından başlayarak Kanlıdere sınırı, hurdalık ve Haspolat çemberi arasında kalan bölge.

• Küçük Erenköy: Tatlısu çemberinden deniz kıyısına, Geçitkale-Girne kavşağı ve Girne yönüne uzanan asfalt yolu takiben belirlenen alan.

• 2 No’lu Av Bölgesi: Oasis Otel kavşağından başlayarak Dipkarpaz yönünde ilerleyen ve belirlenen yolları takip ederek deniz kıyısına ulaşan bölge.

• Balalan: Büyükkonuk-Balalan çemberinden Balalan’a doğru ilk toprak yoldan deniz kıyısına ve Aya Deresi’ne ulaşan alan.

• Mağusa: DAÜ yolu üzerindeki Tenten Fabrikası kavşağından başlayarak Güvercinlik yolu, Organize Hayvancılık bölgesi ve İlerma çemberi çevresindeki bölge.

• İskele: Köpek barınağı güneyinden başlayarak Otello Sitesi, DAÜ arsaları ve çamlık alanla çevrili bölge.

• Erenköy: Balalan-Yenierenköy yolu üzerindeki Batı sınırı çemberi ile Attas Alarko Sitesi arasında, deniz sahiline paralel bölge.

• Girne: Edremit çemberinden Karmi Köy Meydanı’na, Yeşiltepe asfaltına temas eden ve tekrar Girne Alsancak anayoluna bağlanan alan.

• 11 No’lu Av Bölgesi: Sazlıköy’den başlayarak Zeybekköy ve dört yol ağzını kapsayan belirlenen sınırlar içindeki bölge.

• Haspolat – Lefkoşa: Haspolat çemberinden başlayarak Taşkent yönüne ve Yakın Doğu-Dikmen alt geçidine uzanan bölge.

• Güzelyurt – Kalkanlı: ODTÜ çemberinden başlayan, portakal bahçeleri ve Kalkanlı çöplük yolu boyunca devam eden bölge.

• Lefke: Yeşilyurt-Lefke yolu üzerinden Çamlıkköy ve Kilise Tepe’yi içine alan alan.

• Beyarmudu – Türkmenköy: Akdoğan Ağıllar bölgesinden başlayarak Türkmenköy ve Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Sosyal Tesisleri çevresindeki bölge.

1 Şubat - 15 Temmuz 2025 tarihleri arasında haritada görünen ve resmî gazetede yayınlanmış bu alanlar hariç köpek gezdirmek yasaktır.

Bölge sınırlarıyla ilgili detaylar Resmî Gazete’de yayımlanan bildirgede yer almakta olup, en kısa sürede dijital harita da kullanıma sunulacaktır.

Kurallara uymanız, hem avcılık etiğinin korunması hem de doğanın dengesinin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır.