KKTC, Azerbaycan'daki TÜRKPA Sağlık Komisyon Başkanları toplantısında temsil edildi

Azerbaycan'da, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Sağlık Komisyon Başkanları 2. Toplantısı yapıldı.

Toplantıda KKTC'yi temsil eden Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkan Yardımcısı Filiz Besim, dünyada yaşanan su ve sağlıklı gıda sorununa dikkati çekti, küresel nitelikli bu sorunların ortak çabalarla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Azerbaycan Milli Meclisi'nde "İklim Değişikliği ve Sağlık: Yasamanın İklim Değişikliğinin Sağlık Üzerindeki Etkilerine Müdahalesi" başlığıyla düzenlenen toplantıda, iklim değişikliklerinin sağlık üzerindeki etkilerinin önlenmesi hususunda Türk devletleri arasındaki işbirliği olanakları müzakere edildi.

Toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vedat Bilgin, Azerbaycan Milli Meclisi Sağlık Komitesi Başkanı Ehliman Emiraslanov, Kırgızistan Meclisi (Jogorku Keneşi) Sosyal Politika Komitesi Başkanı Vinera Raimbaçayeva, Özbekistan Ali Meclisi Senatosu Bilim, Eğitim ve Sağlık Konuları Komitesi Başkanı Bahrom Abdullayev ve KKTC Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkan Yardımcısı Filiz Besim katıldı.

Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisi Sosyal ve Kültürel Kalkınma Komitesi üyesi Guldara Nurimova'nın çevrim içi katıldığı toplantıda, TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er de yer aldı.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vedat Bilgin, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını ve yasta olduklarını belirterek, yaşamını yitirenlere rahmet diledi, yaralılara şifa temennisinde bulundu.

Bilgin, insanın doğa ile ilişkisindeki dengenin bozulduğuna dikkati çekerek, salgınların ve çevre sorunlarının bu nedenle yaşandığını söyledi.

Çevrenin insan tarafından kirletildiğini, bunun kötü sonuçlarının da yine insanı etkilediğini belirten Bilgin, "Yeryüzünü kirleten ülkelerin, başta ABD olmak üzere sorumluluk alması gerekiyor. Çünkü bu tahribat, onları da etkilemektedir." dedi.

Bilgin, bazı ülkelerde yaşanan nüfus sorununa ve doğurganlık eğiliminin düşmesine işaret ederek, "Doğal olmayan gıda ve ürünler hayatımızı olumsuz etkiliyor ve insan sağlığını tehdit ediyor. Türk dünyası olarak geleceğimize ve soyumuza sahip çıkmalıyız. Tabiat, atmosfer ve iklimle kurulan ilişkiyi yeniden sağlıklı şekilde yürütecek anlayışla işbirliği yapmamız lazım." diye konuştu.

Azerbaycan Milli Meclisi Sağlık Komitesi Başkanı Ehliman Emiraslanov, Kartalkaya'daki yangında çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesinden büyük üzüntü duyduklarını belirterek, Türkiye'ye taziye dileklerinde bulundu.

Emiraslanov, iklim değişikliğinin insan sağlığını doğrudan etkileyen faktör olduğunu vurgulayarak, "Türk devletleri olarak sağlık sistemlerimizi iklim değişiklerinin etkilerine uyumlu hale getirmek zorundayız." diye konuştu.

Kırgızistan Meclisi (Jogorku Keneşi) Sosyal Politika Komitesi Başkanı Raimbaçayeva, konuşmasında doğal ve katkısız gıdaların yaygınlaştırılmasının önemine değindi ve TÜRKPA üyelerinin bir araya gelerek bu konuyu kapsamlı bir şekilde müzakere etmesini önerdi.

Özbekistan Ali Meclisi Senatosu Bilim, Eğitim ve Sağlık Konuları Komitesi Başkanı Abdullayev, iklim değişikliklerinin etkilerinin azaltılması için ülkesinin izlediği stratejiyi anlattı ve TÜRKPA üyesi ülkelerin iklim değişikliğinin zararlı etkilerini azaltmak için birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisi Sosyal ve Kültürel Kalkınma Komitesi üyesi Nurimova, iklim değişikliğinin sağlık sistemine etkilerinin azaltılması için TÜRKPA üyesi ülkelerdeki sağlık personelinin bilgi ve becerilerinin artırılması ve parlamentoların ilgili komiteleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.