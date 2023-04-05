KKTC, Azerbaycan'dan daha fazla turist ağırlamak istiyor

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, 2022'de KKTC'ye Azerbaycan'dan 5 bin turist geldiğini belirterek, "Bu rakamın aramızdaki gönül bağına, 'üç devlet, tek millet' mantığına uygun olmadığını düşünüyorum." dedi.

19. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (AİTF 2023) katılmak için geldiği Azerbaycan'da basın toplantısı düzenleyen Aktunç, iki ülke ilişkilerinin daha yukarı çekilmesinin, özellikle Azerbaycan halkının KKTC'yi daha fazla destekler hale gelmesinin kendilerini için çok önemli olduğunu anlattı.

Aktunç, "2022'de KKTC'yi Azerbaycan'dan 5 bin kişi ziyaret etti. Bu rakamın aramızdaki gönül bağına, 'üç devlet, tek millet' mantığına uygun olmadığını düşünüyorum. O yüzden cumhurbaşkanlarımızın da arkasında durmasıyla bu büyük yürüyüşün tekrardan başlaması gerekiyor." dedi.

Azerbaycan halkının KKTC hakkında bilgi sahibi olduğunu vurgulayan Aktunç, "Halkların birbirine bu kadar gönülden bağlı olduğu bir ortamda artık bizim ilişkilerimizi ekonomik olarak da siyasi olarak da bir üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor. 2023'ün yeni bir hedef ve arzuyla, KKTC ile Azerbaycan arasında hem turizm hem siyaset hem de ekonomik ilişkiler açısından yeni bir başlangıç yılı olmasını diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

Serhan Aktunç, KKTC'nin oldukça geniş bir ürün çeşitliliğine sahip olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"KKTC'de her kesime hitap edecek ürünlerimiz var. Çok lüks otellerimiz de var, daha düşük bütçeli butik otellerimiz de var. Yeni bir havalimanı da kuruldu. Çarşamba günleri Bakü'ye uçuşlar da olacak. 19 Nisan'da Azerbaycan'dan KKTC'ye Türkiye üzerinden ekstra uçak seferleri başlayacak ve fiyatları da daha makul olacak."

Azerbaycan'la KKTC arasında eğitim alanındaki işbirliklerinde de eksikliklerin olduğunu söyleyen Aktunç, sözlerini, "KKTC'de okuyan 200'e yakın Azerbaycanlı öğrencimiz var. Bu sayının da yukarıya çıkması gerekiyor." diye tamamladı.

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05/04/2023 19:35