KKTC Badminton 17 yaş altı Milli takımı sporcuları Ankara’da

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25/11/2022

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KKTC Badminton 17 yaş altı Milli takımı sporcuları Ankara’da

KKTC Badminton 17 yaş altı Milli takımı sporcuları Ankara’ya gitti.
Badminton Milli Takımı 25 Kasım 1 Aralık 2022 tarihleri arasında Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezi Spor Salonunda düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına 11 kişilik kafile ile katılıyor. Kafilede antrenör olarak Ali Kandulu, idareciliğini ise Vasfiye Şahali'nin yaptığı Milli Takımımızda 4 bayan 5 erkek sporcu bulunuyor. U17 Milli Takımını havaalanında yolcu eden Federasyon Başkanı Fırat Deniz sporcularımıza hem iyi  yolculuklar hem de turnuvada başarılar diledi.

25/11/2022 08:30
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TAGS: KKTC, ankara, Badminton, 17 yaş altı, Milli takımı
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