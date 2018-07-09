KKTC Badminton takımından 9 galibiyet

3 gün boyunca Ankara’ da Olimpiyat Hazırlık merkezinde maçlara çıkan milli sporcularımız, Tek bayanlar, Tek Erkekler, Çift Bayanlar ve Çift erkekler kategorisinde mücadeleye çıktı ve 9 galibiyet elde ettiler.

Tek Bayanlarda Deniz Yüksekbaş ve Perin Dinç, Tek Erkeklerde Seymen Deniz ve Doğu Gülakdeniz galibiyet alırken, Çift Bayanlarda Perin Dinç ve Deniz Yüksekbaş çifti ile Eren Özuyanık ve Sıla Hacıarif galibiyetler aldılar. Eren Özuyanık ve Sıla Hacıarif çifti aldıkları galibiyetlerle çeyrek finale çıkma şansı yakaladılar.

Başkan Fırat Deniz bu gibi organizasyonların sporcuların motivesini artırdığı gibi tecrübe kazanmaları konusunda da önemli olduğunun altını çizdi.

Balkan Deniz ayrıca Türkiye Badminton Federasyonunda Türkiye Badminton Federasyonu şimdiki Başkanı olan Murat Özmekik ve eski Federasyon Başkanı Akın Taşkent ile de birlikte toplantı yaparak değerlendirmelerde bulundular.

BRTK