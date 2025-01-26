KKTC Badminton U15 Milli Takımımızdan 15 galibiyet 1 Ana Tabloya kalma başarısı

Ankarada Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Badminton Şampiyonası’na katılan KKTC U15 Badminton Milli Takımımız 15 galibiyet almayı başarırken sporcularımızdan Cuma Eren Erkal Ana Tabloya kalmayı başardı.

24 Ocak 2025 tarihinde başlayan U15 Türkiye Badminton Şampiyonasında mücadele eden Milli Takımımızın Baş Antrenörlüğünü Cafer Yöncü Yardımcı antrenörlüğünü Serkan Bolkaner ve idareciliğini de Vasfiye Şahali yaptı. Federasyondan yapılan açıklamada Milli Takımımızın Ana sponsorlarından Modda Cosmetics Direktörü Sayın Murat Tenekeci'ye ve Gölek Construction'a teşekkür ederken, turnuvada mücadele eden tüm sporcularımızı ve emeği geçen herkesi tebrik ettiklerini belirttiler.