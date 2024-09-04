KKTC bankacılık sektörü aktif toplamı, yüzde 69 arttı

KKTC bankacılık sektörünün aktif toplamı, Haziran ayı sonunda yüzde 69 artarak 271 milyar 626.9 milyon TL'ye ulaştı. Merkez Bankası'nın yayınladığı 2024 yılı 2'nci çeyrek raporuna göre, sektörün haziran ayı itibarıyla krediler toplamı 109 milyar 938.1 milyon TL, mevduat toplamı ise 215 milyar 737.4 milyon TL oldu.

2024 yılının ikinci çeyreğinde, bankacılık sektörünün aktif toplamı içindeki en büyük pay yüzde 40.47 ile brüt kredilere ait. Brüt kredileri sırasıyla yüzde 30.14 payla nakit ve nakit benzeri kalemler, yüzde 19.31 payla menkul kıymetler ve yüzde 10.08 payla diğer aktifler takip etti. Brüt krediler, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43.44 artış gösterdi. Pasif toplamının yüzde 79.42'sini mevduat, yüzde 8.95'ini özkaynaklar, yüzde 5.69'unu bankalara borçlar ve yüzde 5.94'ünü diğer pasifler oluşturdu. İşletme kredileri 74 milyar 555.8 milyon TL ile kredi türleri arasında ilk sırada yer alırken, bunu 18,286.9 milyon TL ile tüketici kredileri izledi.

Mevduatın yüzde 79.32’si yabancı para, yüzde 20.68’i Türk Lirası cinsinden. Tahsili gecikmiş alacaklar hariç Türk parası mevduatın krediye dönüşüm oranı yüzde 78.37, yabancı para mevduatın krediye dönüşüm oranı ise yüzde 4.13 olarak gerçekleşti. Bankacılık sektörünün özkaynakları, 2024 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 102.58 artışla 24 milyar 300.5 milyon TL seviyesine yükseldi. Sermaye yeterliliği standart rasyosu ise yüzde 17.57 olarak kaydedildi.

-Turizm gelişmeleri: Yolcu sayısında artış…

2024 yılının ikinci çeyreğinde, hava ve deniz yoluyla ülkeye gelen yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17.8 artışla 520 bin 251'e, 2024 yılının ilk yarısında ise yüzde 25.3 artışla 976 bin 604'e ulaştı. 2023 yılının ikinci çeyreğinde kara kapılarından KKTC'ye giren, KKTC uyruklular hariç kişi sayısı 1 milyon 350 bin 155 iken 2024 yılının aynı döneminde bu rakam 1 milyon 295 bin 302 olarak gerçekleşti. Güney Kıbrıs uyruklu kişilerin 760 bin 810'u, diğer ülke vatandaşlarının ise 534 bin 492'si kara kapılarından giriş yaptı. 2024 yılı ikinci çeyreğinde KKTC vatandaşlarının kara kapılarından çıkış sayısı, 2023 yılı aynı dönemine göre yüzde 13.6 artış göstererek 735 bin 724 oldu.

-Enflasyon gelişmeleri

Rapora göre 2024 yılı ikinci çeyreğinde KKTC’de enflasyon oranları, nisan, mayıs ve haziran aylarında sırasıyla yüzde 5.92, yüzde 3.5 ve yüzde 4.48 olarak gerçekleşti. 2024 yılı haziran ayı sonunda yıllık fiyat artışının en yüksek olduğu sektörler yüzde 113.30 ile konut, su, elektrik ve gaz, yüzde 112.27 ile sağlık, yüzde 95.21 ile lokanta ve oteller ve yüzde 95.12 ile mobilya ve ev aletleri oldu. En düşük fiyat artışı ise yüzde 5.88 ile alkollü içecekler ve tütün kaleminde görüldü.

-Sosyal sigortalara kayıtlı çalışan sayısı mart ayında 148 bin 371’e ulaştı

2024 yılı Ocak ayı itibarıyla 144 bin 736 olan sigortalara kayıtlı çalışan sayısı, 2024 yılı Mart ayı itibarıyla 148 bin 371’e yükseldi. Toplam sigortalı çalışanların yüzde 50.7’si KKTC vatandaşı, yüzde 28.2’si Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ve yüzde 21.1’i diğer ülke uyruklu çalışanlardan oluştu.

-Bütçe gelişmeleri: Bütçe açığı 5,1 milyar TL'ye çıktı

2024 mali yılının ikinci çeyreğinde bütçe gelirleri 13 milyar 931.7 milyon TL ve bütçe giderleri 19 milyar 59.3 milyon TL olarak gerçekleşti. 2023 yılının ikinci çeyreğinde 1 milyar 325 milyon TL olan bütçe açığı, 2024 yılının aynı döneminde 5 milyar 127.6 milyon TL’ye yükseldi. İlk altı aylık bütçe açığı 3 milyar 520.3 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

2024 yılının ikinci çeyreği içinde devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihracı yoluyla toplam 3 milyar 13.7 milyon TL borçlanıldı, 3 milyar 721 milyon TL DİBS geri ödemesi yapıldı ve böylece 2 milyar 641.6 milyon TL net borçlanma gerçekleşti. 2024 yılının ikinci çeyreğinde Merkez Bankası tarafından Maliye Bakanlığı’na 2 milyar 31 milyon TL tutarında kısa vadeli avans kullandırıldı. Toplam iç borç stoku, 2023 yılsonunda 8 milyar 655 milyon TL iken 2024 yılı ikinci çeyreği sonunda 5 milyar 600.4 milyon TL olarak kaydedildi.