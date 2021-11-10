KKTC Başbakanlık Kupası Şampiyonu DAÜ

KKTC Başbakanlık Kupası 2021 Tenis ligini 3. ve 4. sırada tamamlayan Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Lefkoşa Şehir Kulübü arasında KKTF kortlarında oynanan zevkli maçların sonunda 6-1 lik skor ile kazanan DAÜ oldu.

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 6 – 1 LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ

TEK ERKEKLER

ŞEVKİ ÖKSÜZOĞULLARI 6/0 – 6/1 TİM DRIESSEN

MUSTAFA ZORBA 6/1 – 6/1 BARIŞ ÖREK

TEK KADINLAR

FATMA KAYOL 6/0 – 6/0 EDA ŞEVKET

ŞENGÜL TİLKİ 6/0 – 6/0 TANSEL ŞIK

ÇİFT ERKEKLER

SEHAN ŞEYH / GÖKTUĞ GÖKBAYRAK 2/6 – 5/7 YALIN DOĞASAL / REMZİ HIDIROĞLU

ÇİFT KADINLAR

FATMA KAYOL / ELAHEH ASHRAFİAN 6/0 – 6/0 SEVİLAY BARUTCU / TUĞSE BARDAK

KARIŞIK ÇİFTLER

ŞENGÜL TİLKİ / MUSTAFA ZORBA 6/4 – 6/1 TİM DRIESSEN / İZEM CİVİSİLLİ

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10/11/2021 12:43