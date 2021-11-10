KKTC Başbakanlık Kupası Şampiyonu DAÜ
10/11/2021
KKTC Başbakanlık Kupası 2021 Tenis ligini 3. ve 4. sırada tamamlayan Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Lefkoşa Şehir Kulübü arasında KKTF kortlarında oynanan zevkli maçların sonunda 6-1 lik skor ile kazanan DAÜ oldu.
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 6 – 1 LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ
TEK ERKEKLER
ŞEVKİ ÖKSÜZOĞULLARI 6/0 – 6/1 TİM DRIESSEN
MUSTAFA ZORBA 6/1 – 6/1 BARIŞ ÖREK
TEK KADINLAR
FATMA KAYOL 6/0 – 6/0 EDA ŞEVKET
ŞENGÜL TİLKİ 6/0 – 6/0 TANSEL ŞIK
ÇİFT ERKEKLER
SEHAN ŞEYH / GÖKTUĞ GÖKBAYRAK 2/6 – 5/7 YALIN DOĞASAL / REMZİ HIDIROĞLU
ÇİFT KADINLAR
FATMA KAYOL / ELAHEH ASHRAFİAN 6/0 – 6/0 SEVİLAY BARUTCU / TUĞSE BARDAK
KARIŞIK ÇİFTLER
ŞENGÜL TİLKİ / MUSTAFA ZORBA 6/4 – 6/1 TİM DRIESSEN / İZEM CİVİSİLLİ