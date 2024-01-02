KKTC Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Belirlendi

KKTC Basketbol Federasyonu'nun 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu'nda yeni Yönetim Kurulu belirlendi. 30 Aralık Cumartesi günü yapılan ilk toplantıda ise görev dağılımı şu şekilde belirlendi:

BAŞKAN: Ertuğ NASIROĞLU

ASBAŞKANLAR:

Eda KUTRUZA (Büyük Kadınlar ve Alt yapılar sorumlusu)

Ahmet KARAOĞLAN (Mevzuat ve Yönergeler sorumlusu)

Behzat ÖZÇETE (Büyük Erkekler ve Alt yapılar sorumlusu)

VEZNEDAR: Mehmet SAYLAN

HUKUK İŞLERİ SORUMLUSU: Ratibe O. ALTUNÇ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM SORUMLULARI:

Onay K.KAFADAR

Elif ANIL

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER SORUMLULARI:

Nihat YILMAZ

Fikri KATİPOĞLU

GENEL KOORDİNATÖR VE DIŞ İLİŞKİLER SORUMLUSU: Yrd. Doç. Dr. Seyfi SAVAŞ

MHK BAŞKANI: Eser TAÇOY