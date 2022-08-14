KKTC Bayrağı Macaristan'da dalgalandı

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14/08/2022

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KKTC Bayrağı Macaristan'da dalgalandı

Macaristan'da gerçekleşen Hun Türk Kurultayı'nda KKTC bayrağı dalgalandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC bayrağının kurultayda dalgalanmasını selamladı.

Cumhurbaşkanı'nın mesajı şöyle:

Macaristan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Sándor Lezsák'ın himayelerinde ve Macar Turan Vakfı tarafından 2010 yılından buyana her iki yılda bir uluslararası seviyede düzenlenen Hun Türk Kurultayı'nda her organizasyinda olduğu gibi KKTC Bayrağımız katılımcıları selamlamıştır. KKTC Bayrağımızın Hun Türk Kurultayı'nda yer almasında katkısı olanları selamlıyorum. Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti...

14/08/2022 19:15
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TAGS: KKTC Bayrağı Macaristan’da dalgalandı
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