KKTC Bayrağını Yakanlara Özersay'dan Sert Tepki

Ledra sınır kapısında ELAM tarafından düzenlenen eylemde KKTC bayrağının ateşe verilmesini Dışışleri Bakanı Kudret Özersay'dan sert tepki geldi.

Özersay Sosyal Medyada Yaptığı Açıklamasında "Rum tarafında ELAM mensuplarınca KKTC bayrağının yakılmasıyla ilgili olarak az önce Polis Genel Müdürümüz ve Başsavcımız ile görüştüm. Birleşmiş Milletler ile de istişare ederek görüntülerden kimlik tespiti yapıp gereken tedbiri alacağız. Kendilerinden farklı olanın bayrak ve benzeri sembollerine ve değerlerine saygı duymayanlar medeniyetten nasibini almamış olanlardır." dedi

16/11/2019 20:01