KKTC Bayrağının Waltham Forest Town Hall’da Dalgalanmasına Tepki

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17/11/2021

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KKTC Bayrağının Waltham Forest Town Hall’da Dalgalanmasına Tepki

KKTC bayrağının, KKTC’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla geçtiğimiz Pazartesi sabahı Londra’daki Waltham Forest Town Hall’da göndere çekilmesinin ardından ırkçı bir grubun şikayetleri üzerine bayrak indirilerek ambara kaldırıldı.

Bayrağın göndere çekilmesinin, söz konusu belediye meclisinin onayıyla, belediye meclisindeki Kıbrıslı Türkler ve vatandaşlar tarafından organize edilmesine rağmen gelen tepkilerin ardından bayrağı indiren Belediye Meclisi Başkanı "Waltham Forest Belediye Meclisi, Kuzey Kıbrıs bayrağının göndere çekilmesinin yarattığı durumdan ötürü özür diliyor." ifadelerini kullandı

Waltham Forest Belediye Meclisi Başkanı Grace Williams “bu olayın, Kıbrıs’ın kuzeyindeki yasadışı yönetimin ve Kıbrıs’ın yasadışı bölünmesinin arka kapıdan tanınmasının sağlanması çabasına benzediği” iddiasında bulundu.

Horozoğlu: Saygısızlığa ve ayrımcılığa karşı sessiz kalmayacağız

Yaşanan olayın ardından sosyal medyada açıklama yapan Kıbrıs Türk Gençlik ve Aile Birliği İngiltere başkanı Nafiya Horozoğlu, "Waltham Forest'ın böylesi bir baskıya boyun eğmiş olması Kıbrıs Türk toplumu arasında hayal kırıklığı yarattı. Böylesi bir saygısızlığa ve ayrımcılığa karşı sessiz kalmayacağız." ifadelerini kullandı

17/11/2021 16:44
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TAGS: kktc, bayrak
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