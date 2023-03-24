KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı, Başkan Hüseyin Balcı

KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı.

ads ads ads ads
24/03/2023

ads
KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı, Başkan Hüseyin Balcı

KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, başkanlığa Hüseyin Balcı getirildi.

Daha önceki yönetim kurulunda da görev alan Başkan Balcı, görevi devralarak yeni Yönetim Kurulunu oluşturdu ve göreve başladı.

Yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Hüseyin Balcı: Başkan, Erdinç Kanlıcan: Asbaşkan ve Başkan Vekili, Murat Kıyman: Genel Sekreter, Nazif Tanrıöver: Çarşı Grubu ve Üniversitelerden Sorumlu Yönetici, Samet Gül: Bilgi İşlem ve Lokalden Sorumlu Yönetici, Ceren Emmioğlu: Sosyal Medya Yönetiminden Sorumlu Yönetici, Aydın Sarıdaş: Disiplin Kurulundan Sorumlu Yönetici, Erol Ataöğün: Disiplin Kurulundan Sorumlu Yönetici, Hasan Ayalılar: Sayman ve Muhasebeden Sorumlu Yönetici, Metin Özkan: Sayman ve Muhasebeden Sorumlu Yönetici, İlker Yatman: Denetleme Kurulundan Sorumlu Yönetici, Olcayto Öktem: Denetleme Kurulundan Sorumlu Yönetici, Mehmet Çörekçioğlu: Denetleme Kurulundan Sorumlu Yönetici.

24/03/2023 14:13
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.