''KKTC Bilişim Günleri'' etkinliği düzenleniyor

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) ile Türkiye Bilişim Derneği (TBD), işbirliği protokolü çerçevesinde önümüzdeki hafta "KKTC Bilişim Günleri” etkinliği düzenliyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açılış konuşmasıyla 24 Şubat Pazartesi günü Lefke Avrupa Üniversitesi'nde başlayacak organizasyon, 25 Şubat Salı günü KKTC Final Üniversitesi’nde sona erecek.

BTHK Başkan Yardımcısı Tayfun Aydınlı, KKTC Bilişim Günleri etkinliği boyunca dijital dönüşüm, yapay zeka, blockchain girişimciliği ve siber güvenlik gibi bir çok konunun tartışılacağını belirtti.

"KKTC Bilişim Günleri üniversite öğrencilerine yönelik organize edilmiştir" diyen Aydınlı, etkinlik kapsamındaki oturumlarda Türkiye’den birçok uzman ve akademisyenin bilgi ve tecrübelerini paylaşacağını aktardı.

KKTC Bilişim Günleri çerçevesinde düzenlenecek oturumlara; TBD Merkez Yönetim Kurulu üyesi Dr. Cebrail Taşkın, Medical Futurist, B-Wise’ın kurucusu Cenk Tezcan, THK Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ziya Karakaya, Lostar A.Ş. Kurucusu Murat Lostar ve Trangels Kurucu Ortağı Hüseyin Karayağız konuşmacı olarak katılacak.