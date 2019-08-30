KKTC Binicilik Federasyonunun 6. Engel Atlama Yarışı Yapıldı

KKTC Binicilik Federasyonunun 6.Engel Atlama Yarışı hafta sonu Aner Atlı Spor Kulüp’ünde yapıldı. Rüzgar Atlı Spor Kulübü ile, Aner Atlı Spor Kulübü’nün yardımlaşarak yaptığı yarışta genç ve yeni binicilerin çoğunlukta olduğu 70cm. engel yarışındaki binicilerin başarısı alkışların yükselmesine neden oldu. Ailelerin ve at sevenlerin izlediği yarışlarda, siyasilerin de gelip binicilerin başarılarını görmesi gerektiği, adamızda gelişen bu sporun eksiklerinin tamamlanması konusunda aileler ve biniciler isteklerde bulundu.

İki gün süren yarışlar 24 Ağustos cumartesi ve 25 Ağustos pazar günleri saat 19:00’da başladı. Cumartesi 12 Yaş Altı 70Xcm. Yarışı, 70cm. Acemi Yarışı ve 90cm. Barajlı Yarışı yapıldı, barajlı koşusu ise iki binici arasında koşuldu. Yarışları izleyenler arasında Haspolat muhtarı Asım Egemen, Binicilik Federasyonu başkanı İlkay Aslim ve bazı yönetim kurulu üyeleri de vardı, yarışlar sonunda kazanan binicilere ödüllerini taktim ettiler.

Pazar günü yapılan yarışlarda ise engeller yükseldi. 110cm. Barajlı koşu ile başlayan yarışlar, 120cm. yarışı ve 130+cm. Kutret yarışı yapıldı.

Ödül alan biniciler, atları ve kulüpleri ise;

70Xcm. 12 Yaş altı

1) Koray Gürler / Safari (Aner Atlı Spor Kulübü)

2) Eylül Gürtepe / Betty (Aner Atlı Spor Kulübü)

3) Derece yok.

70cm Acemi Parkuru

1) Ruby Kılıç / Duchess (Ferdi)

2) Ziynet Sevsal / Silence (Aner Atlı Spor Kulübü)

3) İlayda Beşir / Kinder (Aner Atlı Spor Kulübü)

90cm Barajlı Yarış

1) Fergül Karakartal / Çakır (Aner Atlı Spor Kulübü)

2) Arda Aner / Alkazar (Aner Atlı Spor Kulübü)

3) Merve Falyalı / Tayfun (Aner Atlı Spor Kulübü)

110cm Barajlı Yarış

1) Jassen Haylooz / Arseniyos (Aner Atlı Spor Kulübü)

2) Jassen Haylooz / Tayfun (Aner Atlı Spor Kulübü)

3) Doğa Çobanoğlu / Hunter (Aner Atlı Spor Kulübü)

120cm Yarışı

1) Doğa Çobanoğlu / Çakır (Aner Atlı Spor Kulübü)

2) Jassem Haylooz / Arseniyos (Aner Atlı Spor Kulübü)

3) Defne Çobanoğlu / Hunter (Aner Atlı Spor Kulübü)

Kutret Yarışı

130+cm. Derece yok.