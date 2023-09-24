KKTC Bisiklet Federasyonu 16.Olağan Genel Kurulu yapıldı

22 Eyül 2023 tarihinde Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği toplantı salonunda yapılan olağan genel kurulda mevcut başkan Salih Yalızat 2 yıllığına üyelerden yeniden onay aldı.

Genel sekreterin açılış konuşması sonrasında Divan başkanlığını Sedat Kılıç ve katip olarak Eda Sözcü ile Menteş Çağla seçildikten sonra Mali sekreter genel kurula gelir ve gider tablosunu kurulun bilgisine getirmiş ve mali tablo oy çokluğu ile kabul edildi.

Tek aday olarak tüzük gereği Disiplin ve Denetleme kurulu üyeleri'ni de genel kurula ibraz eden Salih Yalızat ve ekibi 2 yıllığına üyelerden yeniden onay aldı.

Disiplin Kuruluna

Av. Selin Reis

Av. Selin Üstüner Yıldız

Av. Ali Tunçtaşlı

Mahmut Toray Hüdaverdi

Erden Pekri

Denetleme Kurulu

Şerife Akcan

Salim Akbaş

Çise Nur Gürkan

Deniz Demircioğlu

Gülsade Baybuğa seçilmiş olup, yapılacak ilk toplantı da görev dağılımı yapılacaktır.

Genel kurul dilek ve temenniler kısmıyla tamamlanmıştır.