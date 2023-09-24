KKTC Bisiklet Federasyonu 16.Olağan Genel Kurulu yapıldı

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24/09/2023

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KKTC Bisiklet Federasyonu 16.Olağan Genel Kurulu yapıldı

22  Eyül 2023 tarihinde Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği toplantı salonunda yapılan olağan genel kurulda mevcut başkan Salih Yalızat 2 yıllığına üyelerden yeniden onay aldı.

Genel sekreterin açılış konuşması sonrasında Divan başkanlığını Sedat Kılıç ve katip olarak Eda Sözcü ile Menteş Çağla seçildikten sonra Mali sekreter genel kurula gelir ve gider tablosunu kurulun bilgisine getirmiş ve mali tablo oy çokluğu ile kabul edildi. 

Tek aday olarak tüzük gereği Disiplin ve Denetleme kurulu üyeleri'ni de genel kurula ibraz eden  Salih Yalızat ve ekibi 2 yıllığına üyelerden yeniden onay aldı.

Disiplin Kuruluna 
Av. Selin Reis 
Av. Selin Üstüner Yıldız 
Av. Ali Tunçtaşlı 
Mahmut Toray Hüdaverdi 
Erden Pekri 

Denetleme Kurulu 
Şerife Akcan 
Salim Akbaş 
Çise Nur Gürkan 
Deniz Demircioğlu 
Gülsade Baybuğa seçilmiş olup, yapılacak ilk toplantı da görev dağılımı yapılacaktır. 
Genel kurul dilek ve temenniler kısmıyla tamamlanmıştır.

24/09/2023 10:50
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TAGS: KKTC Bisiklet Federasyonu 16.Olağan Genel Kurulu yapıldı
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