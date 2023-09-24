KKTC Bisiklet Federasyonu 16.Olağan Genel Kurulu yapıldı
24/09/2023
22 Eyül 2023 tarihinde Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği toplantı salonunda yapılan olağan genel kurulda mevcut başkan Salih Yalızat 2 yıllığına üyelerden yeniden onay aldı.
Genel sekreterin açılış konuşması sonrasında Divan başkanlığını Sedat Kılıç ve katip olarak Eda Sözcü ile Menteş Çağla seçildikten sonra Mali sekreter genel kurula gelir ve gider tablosunu kurulun bilgisine getirmiş ve mali tablo oy çokluğu ile kabul edildi.
Tek aday olarak tüzük gereği Disiplin ve Denetleme kurulu üyeleri'ni de genel kurula ibraz eden Salih Yalızat ve ekibi 2 yıllığına üyelerden yeniden onay aldı.
Disiplin Kuruluna
Av. Selin Reis
Av. Selin Üstüner Yıldız
Av. Ali Tunçtaşlı
Mahmut Toray Hüdaverdi
Erden Pekri
Denetleme Kurulu
Şerife Akcan
Salim Akbaş
Çise Nur Gürkan
Deniz Demircioğlu
Gülsade Baybuğa seçilmiş olup, yapılacak ilk toplantı da görev dağılımı yapılacaktır.
Genel kurul dilek ve temenniler kısmıyla tamamlanmıştır.