"KKTC Bize Bırakılan Milli Emanettir"

KKTC Milli Beka Hareketi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kuruluşunun 35 nci Yıldönümü münasebetiyle Gazimağusa Canbulat Şehitliğinde Proğram Düzenledi.

KKTC Milli Beka Hareketi Temsilcisi İsmail Yildiz konuşmasında bağımsızlığa dikkat çekti.

Yıldız'ın açıklaması şöyle; Değerli basın mensupları kıymetli dava arkadaşlarım Kuzey Kıbrıs’ın gür sesli yekvücut yiğitleri hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum Devleti ve Milleti ile el ele vermiş Milli Saflarını ve Milli Ruhlarını birbirine sımsıkı bağlamış Kuzey Kıbrıs fatihlerinin torunları Düşmanın Üzerine Kabus gibi çöken Subay, Astsubay Neferlerimizin Canları Pahasına Elde ettikleri, Kuzey Kıbrıs’ımızın bağımsızlık ilanının yıl dönümünü kutlamak ve bu özel günümüzü idrak etmek için burada toplanmış bulunmaktayız…. Bugün 15 Kasım 2018 yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bağımsızlığının ilan edilişinin 35. Kuruluş Yıldönümüdür… Bizlere Milli Emanet olarak bırakılmış olan Kuzey Kıbrıs topraklarımızda, rahat bir yaşam sürelim diye nice badireler atlatmış, nice sıkıntılar çekmiş, yeri geldiğinde uyumamış yeri geldiğinde aç yatmış ama asla erinmemiş yeri geldiğinde Vatan Sana Canım Feda demekten asla çekinmemiş olan Kahraman Dedelerimizin muhteşem mücadele azmi karşısında, şer odaklarına fırsat vermedikleri, emperyalist sistemin ulusal çıkar alanlarımıza saldırı girişimlerine karşı dik duruş gösterdiği, Milli Cesaretleriyle torunlarına yani bizlere Milli Hediye olarak bıraktıkları bu Kutlu VATAN topraklarının asla sahipsiz olmadığını ve olmayacağını göstermek için burada toplanmış bulunmaktayız. Sorun Beş Parmak Dağlarına?........... Oradan Onlar indiler düze…. Sorun Akdeniz’e Oradan da geldiler…. Yağmur Yağdığında Gökyüzüne Oradan da indiler Sağınak gibi.. Bakın Ateş Altında Uçuşan Beyaz Güller Gibiydiler… Telsizler cızırdadı birden Binlere Tüm Taburlar…İleri…. Dost düşman bilsin duysun ki; Kuzey Kıbrıs Anadolu’nun devamıdır Kuzey Kıbrıs Türkiye’nin, hak ve çıkarlarını sonuna kadar savunacak olduğu ayrılmaz parçası, Yavru Vatanıdır… Kuzey Kıbrıs Namusumuzdur kuzey Kıbrıs Şerefimizdir Kuzey Kıbrıs Ülkümüzdür ,Kuzey Kıbrıs Ülkemizdir.. Bunları, Ülküsü Ve Ülkesi Olmayanların Anlaması İmkânsızdır. Buradan tüm dünyaya haykırıyoruz, net bir biçimde dile getiriyoruz, herkes bilsin duysun; dış güçlerin “ermeni soykırımı” yalanını nasıl çöp tenekelerinin en dibine attıysak, şimdide yavru vatanımız kuzey Kıbrıs’ın üzerine oynanmak istenen hain ve alçak oyunları bozguna uğratmak ve kaos tetikçilerini bertaraf etmek için milli yeminimizi herkese duyurmak için burada toplanmış bulunmaktayız. Komplocu haçlı hısımları; unuttuysanız hatırlatmak isteriz “kuzey Kıbrıs Türk’tür Türk’ün Öz Vatanıdır” Kuzey Kıbrıs Türk’tür Türk’ün Kırmızı Çizgisidir.. Kuzey Kıbrıs Bağımsızlığı için Şehitlik Mertebesine ulaşmış, dedelerimizin bizlere Milli Emanetidir. Kuzey Kıbrıs’ın üzerine hiç bir şer odak oyun kuramaz, kuramayacaktır. Hiç bir karanlık mihrak karışıklık çıkartamaz, çıkartamayacaktır. Misak-İ Milli uyandığında gün doğacak, şafak sökecek ve kuzey Kıbrıs hür ve tam bağımsız aydınlık bir güne uyanacaktır. Her kim ki Kuzey Kıbrıs üzerine haince plan yaparsa, göz bebeğimiz canımız, ciğerimiz ve parçamız olan kuzey Kıbrıs’ın geleceğine hançer saplamaya yeltenirse , bilsin ki , karşısında kuzey Kıbrıslı Milli Yüreklerin dik duruşunu ve dirayetini bulacaklardır Son günlerde anavatanımızdaki aziz Atatürk’e karşı yıpratma ve gelişmeleri yakından izliyor ve takip ediyoruz, bu vesileyle yavru vatandan Milli Yüreklere sesleniyoruz; Gazi mustafa kemal atatürk türk milletinin ortak değeridir ve öylede kalacaktır Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyetinin Banisi, Kurucu Cumhurbaşkanıdır Saygıyı Ve Sevgiyi Hak etmektedir. Çünkü Aziz Atatürk Çanakkale Geçilmezdir Çünkü Gazi Atatürk Sakarya’dır, Dumlupınar’dır, Aziz Atatürk Milli Duruş ve Milli Bakıştır… Zaferden zafere koşan Türk Milletinin Mütevazi Başkomutanı, Ülkemiz tarihine damga vurmuş bir değerdir Aziz Atatürk Milli Ruh Ve Milli Şuurdur Değerli Dava Arkadaşlarım Merhum Kurucu Liderimiz Rauf Raif Denktaş'ında Dediği gibi ... Söyleyin kendilerine, burası bağımsız bir cumhuriyettir... Cennet Mekan Rauf Raif Denktaş Dr Fazıl Küçük... Sizin yıllar önce kuzey Kıbrısın bağrında Nurlu ellerinizle beraber Tahum saç bitmezse toprak utansın Hedefe varmayan mızrak utansın Hey Gidi Küheylan Heyy Koşmana Bak Sen Çatlarsan Doğuran Kısrak Utansın diyerek Saçtığınız tohumlar işte karşınızda Milli Beka olarak geldiler liderim o Tahumları saçtınız o tohumlar çatladı o Tahumlar filiz verdi o tohumlar sürgün verdi o tohumlar gövdesinin üzerine dikildi ve şimdi meyvesini veriyorlar Sözlerimizi Bitirirken... Tüm Şer Odaklarına Karşı Bir Olan Devlet büyüklerimiz Başkomutanımız ve Türkmen Beyimize saygı ve hürmetlerimizi İletiyoruz... Kıymetli Genel Başkanımız Murat Şahin Ve Siz Dava Arkadaşlarımızla Çıktığımız Bu Kutlu Ve Onurlu Yolda Rabbim Ayaklarım

Rabbim ayaklarımızı sabit kılsın. Ana Vatan'a selam olsun...