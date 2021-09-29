KKTC CSO Sezon Açılış Konseri, 7 Ekim’de Gazimağusa, 8 Ekim’de Lefkoşa’da…

KKTC CSO Sezon Açılış Konseri sanatseverlerle buluşacak.

Yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği iş birliğinde, Türk Piyanist Verda Erman’ın anısına düzenlenecek 2. Gülsin Onay Piyano Festivali kapsamında, 7 Ekim Perşembe saat 20.00’de R.R. Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı Gazimağusa’da; 8 Ekim Cuma saat 20.00’de ise YDÜ AKKM’de düzenlenecek "KKTC CSO Sezon Açılış Konseri"nde sanatseverlerle buluşacak.

Şef Ali Hoca yönetimindeki konser, yerel televizyon kanallarından da canlı verilecek.

Konser programı şöyle:

“E. Grieg, Piyano Konçertosu Op. 16

J. Haydn, Davul Vuruşlu Senfoni ( Drum Roll ) No 103”

Covid 19 önlemlerine uygun şekilde 200 kişilik kısıtlı seyirci sayısıyla izlenebilecek 8 Ekim’deki "KKTC CSO Sezon Açılış Konseri"ne katılmak için 03922291762’den mesai saatleri içerisinde telefonla rezervasyon yapılabileceği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından belirlenen güncel kurallar çerçevesinde, tüm izleyicilerin yanlarında çift aşılılar için Adapass, aşısızlar için ilgili test sonuçlarını ve kimlik kartlarını getirmeleri gerektiği de hatırlatıldı.

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29/09/2021 13:00