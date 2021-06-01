''KKTC Cumhurbaşkanı da dikkatli olmalı, meşruluğunu sorgulatmamalı''

Maliye eski Bakanı ve Akademisyen Birikim Özgür, Türkiye sevgisini öne sürerek, “Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili itiraf ve ifşaatları görmezden gelinemeyeceğini” söyledi. Yapılan itiraflarla derin devletin deşifre olduğuna işaret eden Özgür, “Türkiye sevgisi demek pisliklerin üzerini örtmek değildir. Ülkemizde böyle hareket edenler zarar veriyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kutlu Aadlı cinayetiyle ilgili sözlerini eleştiren Birikim Özgür, “Kıbrıs Türkü saçma konuşmalara prim vermemeli. KKTC Cumhurbaşkanı da dikkatli olacak. Meşruluğunu sorgulatmayacak. Ortada ifşa edilen katiller var. Kimse ‘bunu fırsata çevirelim hükümeti devirelim’ diye hareket etmiyor. Suçluların yargılanması isteniyor” diye konuştu.

Birikim Özgür, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Markaj programına katılarak Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Türkiye’ye döviz girişi azaldı”

Birikim Özgür, dövizdeki artışın Türkiye’den, Türk Parası’nın değer kaybetmesinden kaynaklandığına değinerek, KKTC Hükümeti’nin dövizi düşüremeyeceğini ama bazı tedbirler alabileceğini kaydetti. Özgür, “Türk Lirası, pandemiden dolayı turizm gelirlerinde Türkiye’ye giren dövizin azalması nedeniyle değer kaybetti. Kamunun teminatı ile alınan özel borçlar finans sektörüne baskı uyguluyor” dedi.

“Türkiye’de beton ekonomisinden vazgeçilmeli”

Türkiye’de beton (bina inşa etme) ekonomisi yerine üretime dayalı bir büyümenin gerektiğini savunan Özgür, “Para getirmek için ihracat lazım, bunun için yeni üretim modeli şart. Bu modele geçmek uzun zamanlı eğitim sektöründen geçiyor” diye konuştu.

“Dış yatırımcı hukuk sistemine bakar”

Ülkeye para getiren dış yatırımcının, yatırım yapacağı ülkede ekonomik avantajları incelediğine işaret eden Özgür, “Yatırımcı, coğrafyanın avantajlarına ve hukuk sitemine bakar. Yatırıma rejim destek mi köstek mi olacak diye bakar. ‘Yatırımı devlet elimden mi alınacak?’ diye bakar. Mahkemeye başvurursa hakkını alacak mı diye bakar ve karar verir. Hukuk ve demokrasi misyonunun sorgulanacak durumlardan dolayı yatırımını çekebilir” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’deki sorunlar bize yansıyor”

Türkiye’de yeni yönetim sistemine geçilmesiyle yarı yarıya bölünme olduğuna vurgu yapan Özgür, “Başkanlık sisteminde hızlı karar alınması avantaj olarak görüldü ama bunun yanında şüphecilik de oluştu. Durumlar iyi değil. Özker Özgür’ün dediği gibi; Türkiye hapşırırsa biz hasta oluruz. Şimdi orası Covid-19’dan ciddi şekilde etkilendi, biz de etkileniyoruz. Oradaki sorunlar bize de yansıyor” dedi.

“Maaş artışlarını, zam yaparak özelin ödeyeceğini nasıl anlatacağız?”

Siyaseten çetrefilli bir durumda olunduğunu aktaran Özgür, “Eşelmobilin (hayat pahalılığı ödeneğinin) kaldırılmaması içimizden geçiyor. İnsanların alım güçleri düştü, doğal olarak hayat pahalılığı ödeneğinin devam etmesini istiyorlar ancak devlet bunu ödeyebilmek için zamlar yapıyor. Akaryakıta, tüp gaza, başka şeylere zam yapılarak hayat pahalılığı ödenecek ama insanları hayat pahalılığı ödenmemesi için nasıl ikna edebiliriz? Sosyal adalet temelinde maaş artışlarını zam yaparak özelin ödeyeceğini nasıl anlatacağız?” diye sordu.

“Tasarruf yapılsın denilince antipatik olarak anılıyoruz”

Tasarruf yapılması gerektiğini savunan Özgür, “Har vurup harman savunmayı ne överiz ne de öneririz. ‘Tasarruf yapılsın’ denilince antipatik olarak anılıyoruz. ‘Kriz var, ayağımızı yorganımıza göre uzatalım’ diyen siyasilerin ömrü az oluyoruz. Pembe tablo çizilmeli diye bir anlayış var” şeklinde konuştu.

“Kutlu Adalı’nın dediği gibi aklın silahı barıştır”

Devletin küçülmesi, özelin önünün açılması ve sivil toplumun güçlenmesi gerektiğine işaret eden Özgür, “Devlet bu sistemi düzenleyen denetleyen ve planlayan olmalı. Çalabileceğimiz tek kapı Türkiye’dir. Kutlu Adalı’nın dediği gibi aklın silahı barıştır. Türkiye ile iyi ilişkiler kurulmalıdır. Sorun yaşandığında burada sıkıntılar oluyor. Burada yol haritası yapılarak Türkiye’den destek alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Türkiye ile iyi ilişkiler için olaylar görmezden gelinmemeli”

Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili son dönemde yapılan açıklamalara değinen Özgür, “Bazı çevreler tarafından, ‘İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, ‘Kutlu Adalı’yı Türkiye öldürttü diye açıklama yapıyor’ şeklinde propaganda yapılıyor. ‘Rumlar öldürttü’ diye propaganda yapıyorlar. Adamlar geldi ve öldürttü. Türkiye’deki mekanizmanın burada cinayet işlemesini ‘iyi ilişkiler zedelenmesin’ diye görmezden gelmemek lazım” dedi.

“Türkiye’deki rejim değişikliği beni sevindirmişti”

AKP iktidara gelince birçok insanın sevindiğine işaret eden Özgür, “Rejim değişikliği beni sevindirmişti. AKP geldi, Türkiye’deki ve Kıbrıs’taki askeri vesayeti ortadan kaldıracaktı. Türkiye’yi dönüştürecek diye sevinmiştik. Burada baskı vardı. Devlet adına devlet gibi çalışanların işlediği cinayetleri mi savunacağız?” ifadelerini kullandı. Birikim Özgür, askeri vesayetin bittiğini ama şimdi de başka sorunların yaşandığını belirtti.

“Türkiye’den birilerinin bize ayar vermesine canım sıkılıyor”

Türkiye’den birilerinin Kıbrıslı Türklere ayar vermesine canının sıkıldığını anlatan Özgür, “Kıbrıs Türkü saçma konuşmalara prim vermemeli. KKTC Cumhurbaşkanı da dikkatli olacak. Meşruluğunu sorgulatmayacak. Ortada ifşa edilen katiller var. Kimse ‘bunu fırsata çevirelim hükümeti devirelim’ diye hareket etmiyor. Suçluların yargılanması isteniyor” diye konuştu.

“Türkiye sevgisi demek pisliklerin üzerini örtmek değildir”

Yapılan itiraflarla derin devletin deşifre olduğuna işaret eden Özgür, “Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu dahil olmak üzere ülkemizde birçok kişiye yönelik bombalama olayları yapıldı. Kimlerin yaptığını biliyorduk. Türkiye sevgisi demek pisliklerin üzerini örtmek değildir. Böyle hareket edenler zarar veriyor. Ekonomi için, demokrasi için ekonomi yapılarak burada refah seviyesi artırılabilir. Halkın önünü açmak için ekonomiye ve demokrasiye sahip çıkılacak. Oy kazanmak ve Türkiye ile ilişkiler için misyonun dışına çıkılmamalı” dedi.

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01/06/2021 16:55