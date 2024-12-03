KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Katılımları ile DAÜ’nün Başarılı Akademisyenleri Ödüllendirilecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımları ile 2023 yılında üstün başarı gösteren DAÜ’nün başarılı akademisyenleri için Akademik Ödül Töreni gerçekleştirecek.

4 Aralık 2024 Çarşamba günü, saat 14.30’da, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda düzenlenecek olan törende Stanford Üniversitesi Dünyanın En İyi %2 Bilim İnsanı Listesi’ne giren akademisyenlere Tebrik Belgeleri sunulacak. DAÜ Araştırmalar Danışma Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, 2023 yılı için Akademik Ödül almaya hak kazanan akademisyenlere ise, Fakülte / Yüksekokul Yayın Başarı, Araştırmacı Teşvik ve Bilimsel Yayınlara Yapılan Atıf Ödülleri takdim edilecek.

Ayrıca törende, 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde tez danışmanlığı üstlenen ve yaz dönemi itibarıyla öğrencilerini mezun eden akademisyenlere de plaket takdiminde bulunulacak.