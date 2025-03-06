"KKTC Cumhurbaşkanlığı 1. Deprem Konferansı” başladı

Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi tarafından düzenlenen "KKTC Cumhurbaşkanlığı 1. Deprem Konferansı", Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde başladı.

Konferansa, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, Türkiye ve KKTC’den alanında uzman akademisyenler, üniversite ve sivil toplum örgütleri temsilcileri, arama-kurtarma ekipleri ile askeri ve polis yetkilileri katıldı.

Kıbrıs'ta geçmişte yaşanan ve gelecekte olası depremler üzerine yürütülen çalışmaların değerlendirileceği konferansta, KKTC’de deprem riskinin azaltılması için atılması gereken adımlar ele alınacak.

Saat 10.00’da başlayan ve iki gün sürecek konferans, deprem risk yönetimi, sismik hareketlerin izlenmesi, yapı güvenliği, kentsel planlama ve arama-kurtarma faaliyetlerinin ele alınacağı altı oturumla devam edecek.

Konferans boyunca ayrıca, KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ve diğer ilgili kurumlar YDÜ Atatürk Kültür Merkezi çevresinde stantlar kurarak katılımcılara bilgilendirme yapıyor.