KKTC Cumhurbaşkanlığı Kupası 2022 Şampiyonu GMBTK

KKTC Cumhurbaşkanlığı Kupası 2022 Tenis Ligi Şampiyonu Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü ile lig finalisti Girne Amerikan Üniversitesi arasında KKTF kortlarında oynanan zevkli ve çekişmeli maçların sonunda 4-3 lük skor ile kazanan GMBTK 2022 KKTC Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonu oldu.

Karşılaşmaların ardından gerçekleşen kupa töreninde GMBTK takımına Şampiyonluk kupasını Sertaç Bozatlı tarafından, GAÜ takımına 2.lik kupası Mithat Tekçam tarafından verildi.

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 4 – 3 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

TEK ERKEKLER

Peter Baca 6/4 – 6/2 Kemal Türker

Rasim Ülker 4/6 – 0/6 Djemal Akhmed

TEK KADINLAR

Nadir Çınarlılı 6/3 – 7/5 Oksana Piddubna

Laura Janickova 6/0 – 6/0 Kayra Yüceer

ÇİFT ERKEKLER

Mehmet Sonat / Rasim Ülker 5/7 - 6/4 - 11/9 Djemal Akhmed / Kemal Türker

ÇİFT KADINLAR

Elçin Özbilen / Laura Janickova 6/4 - 5/7 – 9/11 Oksana Piddubna / Azra Yalkıç

KARIŞIK ÇİFTLER

Toprak Altuntaş / Ecem Açıkel 0/6 – 0/6 Turgay Hıdıroğlu / Kayra Yüceer

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03/12/2022 22:36