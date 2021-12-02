KKTC Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonu GAÜ

KKTC Cumhurbaşkanlığı Kupası 2021 Tenis ligini 1. ve 2. sırada tamamlayan Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü ile Girne Amerikan Üniversitesi arasında KKTF kortlarında oynanan çekişmeli ve zevkli maçların sonunda 5-2 lik skor ile kazanan Girne Amerikan Üniversitesi oldu.

Karşılaşmaların ardından gerçekleşen kupa töreninde GAÜ takımına Şampiyonluk Kupası KKTC Cumhurbaşkanı Ersin TATAR tarafından verildi.

Lefkoşa KKTF kortlarında yer alan turnuva ve kupa ödül gecesinde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi koşullarına ve ekonomik sıkıntılara rağmen turnuvayı düzenleyen Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanı’nı, yönetim kurulunu, sponsorları ve tenis oyuncularını tebrik etti.

“ULUSLARARASI ALANDA BİZİ TEMSİL EDEBİLECEK ÇOK YETENEKLİ GENÇ TENİS OYUNCULARIMIZ VAR”

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’yi uluslararası alanda temsil edebilecek çok yetenekli genç tenis oyuncuları bulunduğunu ifade ederek, gençlerin yetişmesinde emeği geçen ailelerini, eğitmenlerini ve Tenis Federasyonu Yönetim Kurulunu kutladı.

“AMBARGOLARA RAĞMEN SPOR ETKİNLİKLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ”

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türklerinin uygulanan haksız ambargo ve izolasyonlara rağmen KKTC Devleti olarak uluslararası toplumla çeşitli etkinliklerde buluşup, ülkede de önemli spor etkinlikleri düzenleyerek bunu tüm dünyayla paylaştığını belirtti.

“Her şeyi hak eden bir devlet, bir gençlik ve spor camiamız var” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, turnuvaya katılanları ve kazananları kutlayıp ekiplere ödüllerini verdi.

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02/12/2021 10:23