KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Koordinatörü Kofalı’dan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın’a Ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Koordinatörü Mustafa Kofalı, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı ziyaret etti. 2 Eylül 2021 Perşembe günü, saat 10:00’da, Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın makamında gerçekleşen ziyarette, Kofalı’ya Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Koordinatörü Erkan Dağlı eşlik etti. DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu da ziyarette hazır bulundu.

İş Birliği Görüşüldü

Ziyarette, DAÜ ile Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği iş birliği çerçevesinde Türk Piyanist Verda Erman’ın anısına düzenlenecek olan 2. Gülsin Onay Piyano Festivali’nin kapanış töreninde, Piyanist Gülsin Onay ile KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın birlikte vereceği konser ile ilgili detaylar görüşüldü. DAÜ ile KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın 2021-2022 Akademik Yılı ve konser sezonunda birlikte atacağı kültürel adımlar konusunda görüş birliği sağlanan ziyarette, Kofalı orkestranın yeni konser sezonundaki projelerini Rektör Prof. Dr. Hocanın ile paylaştı. Ziyaret; anı fotoğrafı çekimi ve Kofalı tarafından orkestranın yapmış olduğu konserlerden derlenen kayıtların CD olarak DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın’a takdiminin ardından sona erdi.

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02/09/2021 15:16